video suggerito

Surreale invasione in Brasile: tifoso entra per ben due volte in campo nella stessa partita Durante la finale di andata del campionato Pernambucano, un tifoso ha fatto irruzione in campo per ben due volte prima di essere definitivamente arrestato. La prima interruzione all’81’ poi una nuova invasione all’89’, rendendo paradossale il servizio d’ordine presente allo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La finale di andata del campionato Pernambucano, Náutico-Sport Recife è stata vinta dagli ospiti 0-2 ma ha avuto un fuori programma del tutto inaspettato che ha interrotto il match per ben due volte. Un tifoso ha invaso il campo dell'Aflitos obbligando l'arbitro a fermare la gara. Trasportato fuori dal campo a peso dalle forze dell'ordine, qualche istante più tardi è riapparso, correndo ancora sul terreno di gioco, sfuggito alla polizia, interrompendo ancora la partita. Prima di essere posto definitivamente agli arresti.

Il primo ingresso in campo è avvenuto al 38′ del secondo tempo, quando il punteggio era già 2-0 per i giocatori dello Sport Recife che affronteranno il match di ritorno forti di un successo che potrebbe laurearli campioni del Pernambucano 2024. Il tifoso, in chiaro stato confusionale dovuto all'assunzione di droghe, è apparso in campo mentre fumava e assumeva stupefacenti da una bottiglietta. Gioco interrotto per favorire l'ingresso delle forze dell'ordine: l'uomo non ha posto resistenza, venendo presto arrestato dalla Polizia Militare. Tuttavia, al 44′, lo stesso tifoso è ricomparso in campo.

Nella sua seconda invasione, il tifoso è corso a tutta velocità verso i giocatori, cercando un contatto con un calciatore del Náutico, che ha subito preso le distanze, respingendolo, prima del nuovo intervento delle forze d'ordine che lo hanno bloccato sull'erba e posto definitivamente in stato di arresto. Una situazione ai limiti del paradosso, filmata dai tanti tifosi presenti in tribuna che sono rimasti esterrefatti per l'incapacità del servizio d'ordine di far fronte alla situazione.

Ovviamente la doppia invasione da parte dello stesso tifoso a pochi minuti di distanza l'una dall'altra ha scatenato l'ironia generale, visto anche lo stato confusionale dell'uomo, ma a spiegare l'incapacità del servizio d'ordine è stata la stessa Polizia in un comunicato in cui si è spiegata la difficoltà di gestire vari momenti di disordine procurati dai tifosi sugli spalti. "Verso la fine della partita, un tifoso è riuscito a superare gli agenti di sicurezza ​​assunti dal club di casa" riferiscono gli agenti.

"Ha invaso il campo di gioco, venendo prontamente arrestato dagli agenti" spiega la polizia raccontando la prima invasione. Poi, la seconda che ha destato stupore e ironie: "Mentre l'individuo veniva portato alla stazione di polizia, altri tifosi, nel settore dello stadio dove regnava ancora una diffusa confusione tra le due tifoserie organizzate, hanno provato a invadere il campo". La polizia è dovuta nuovamente intervenire e così l'uomo è "rientrato in campo, venendo nuovamente arrestato e, questa volta, portato alla Questura per prendere tutte le misure del caso."