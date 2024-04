video suggerito

Tifoso NBA segna da metà campo e vince tantissimo, neanche sapeva le regole: "Avvierò un'attività" Tanta fortuna e un pizzico di bravura per il tifoso degli Oklahoma City Thunder che ha fatto canestro da metà campo durante un timeout di Gara 1 dei playoff contro i New Orleans Pelicans: il 23enne si è portato a casa decine di migliaia di dollari.

A cura di Paolo Fiorenza

Se siete un tifoso di basket NBA può capitare di andare al palazzetto a vedere Gara 1 dei playoff appena iniziati e tornare qualche ora dopo con un bel gruzzolo in tasca, grazie ad un colpo di fortuna clamoroso e ad un pizzico di bravura. È quello che è successo ad un tifoso degli Oklahoma City Thunder, che stanotte ospitavano i New Orleans Pelicans. La partita è stata vinta al fotofinish 94-92 dai padroni di casa, grazie all'ennesima giocata decisiva del loro leader Shai Gilgeous-Alexander, che proprio ieri è stato incluso tra i tre finalisti per il titolo di MVP della stagione regolare, assieme a Jokic e Doncic.

Il risultato della gara che ha aperto il primo turno dei playoff a Ovest tra la testa di serie numero uno e la otto è passato decisamente in secondo piano per Jaylen O'Conner, un 23enne residente a Oklahoma City che è stato sorteggiato per avere la chance di portarsi a casa la bella cifra di 20mila dollari (poco meno di 19mila euro) messa in palio da uno sponsor locale – la MidFirst Bank, la più grande banca privata degli Stati Uniti – a patto che riuscisse a centrare il canestro da metà campo in uno degli intermezzi della partita, che negli sport americani hanno un alto livello di spettacolarità e coinvolgimento del pubblico.

Il giovane è stato chiamato in campo durante un timeout all'inizio del secondo quarto: il regolamento della prova prevedeva che avesse 30 secondi di tempo per poter fare canestro da metà campo, ovvero da 29 metri di distanza. Ma Jaylen non lo sapeva e pensava di avere a disposizione un solo tiro: avendo dunque sbagliato il primo, il tifoso dei Thunder si è fermato. A quel punto tutti intorno a lui gli hanno fatto segno di tornare indietro per riprovare, mentre il cronometro correva inesorabilmente. O'Conner è riuscito a tirare altre quattro volte, ma invano, finché è riuscito a fare canestro proprio all'ultimo tentativo, il quinto, quando il tempo stava per scadere.

L'arena dei Thunder è esplosa come un tappo di champagne, così come la gioia irrefrenabile del ragazzo, abbracciato da tutti. Jaylen ha detto che intendeva utilizzare il denaro vinto per avviare un'attività. Dal 2008, anno in cui è iniziata la gara del tiro da metà campo ad Oklahoma City, è la 21sima volta che qualcuno riesce a fare canestro. Che poi la squadra allenata da Mark Daigneault abbia portato a casa Gara 1 contro i Pelicans (peraltro privi dell'infortunato Zion Williamson) è un di più che ha reso indimenticabile la giornata per il tifoso di OKC.