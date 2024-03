Il Fenerbahçe studia l’addio al campionato turco: quattro ipotesi di trasferimento, non c’è la Serie A Il Fenerbahçe studia l’addio al campionato turco: ci sono quattro ipotesi di trasferimento, non c’è la Serie A. Si decide tutto nell’assemblea straordinaria del 2 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Fenerbahce studia l’addio al campionato turco e valuta quattro ipotesi di trasferimento, ma non c'è la Serie A. Il club del presidente Ali Koç sarebbe pronto a mettere in atto una mossa a dir poco clamorosa dopo l'aggressione subita in campo dai tifosi del Trabzonspor: tutto si deciderà il 2 aprile, quando la società si riunirà per decidere definitivamente se abbandonare la massima divisione calcistica del suo paese.

Il prossimo martedì una delle squadre più importanti della Turchia potrebbe annunciare il ritiro dal torneo nazionale e sarebbe qualcosa di straordinario. L’Assemblea generale straordinaria potrebbe fare la storia dell’intero calcio europeo, perché il Fener, secondo quanto riportato dal media turco BTP, avrebbe intenzione di chiedere “ospitalità” ad un altro campionato.

Il Fenerbahçe studia l’addio al campionato turco: si decide il 2 aprile

All’ordine del giorno delle riunione straordinario si legge questo: "Valutare le azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra Squadra A di calcio dalla Superlega in base agli eventi che si sono verificati nella partita della Super League giocata la notte del 17 marzo 2024 e negli ultimi eventi del calcio turco".

Leggi anche Lotta salvezza in Serie A: il calendario e tutti gli scontri diretti fino alla fine del campionato

Nell'odg dell’assemblea non è stata mai citata la possibilità di un trasferimento all’estero ma questa possibilità non è da escludere, anzi. Le preoccupazioni maggiori fanno riferimento al fatto che il club ha una fanbase molto limitata all’estero e i tifosi sono preoccupati per questa possibile scelta della società.

Fenerbahçe, quattro ipotesi di trasferimento all'estero: non c'è la Serie A

Il Fenerbahçe si sta giocando la Superlig turca con il Galatasaray e il duello ora entrerà nel vivo. L’addio al torneo sarebbe davvero qualcosa di clamoroso oltre che una novità assoluta.

Secondo la stampa turca il Fener potrebbe chiedere il trasferimento nella Liga spagnola, ma tra le opzioni ci sarebbero anche la Francia, l’Olanda e il Belgio. Non ci sarebbero possibilità per Serie A, Premier League e Bundesliga.

Non è una questione facile e non è facile capire in che modo il Fenerbahçe entrerebbe in un nuovo torneo.