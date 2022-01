La domenica bestiale di Benzema: dentro e fuori dal campo gli è successo di tutto Un rigore sbagliato, un infortunio e una brutta disavventura nel post partita. La domenica nera di Karim Benzema s’è chiusa con la sorpresa sgradita che l’attaccante del Real Madrid ha trovato a casa.

La domenica nera di Karim Benzema, dentro e fuori dal campo è andata malissimo al francese

La domenica bestiale di Karim Benzema. All'attaccante del Real Madrid è successo di tutto. Potesse cancellare la giornata di ieri, 23 gennaio, dal calendario lo farebbe volentieri. Dentro e fuori dal campo le cose sono andate malissimo per la punta francese e deve aver pensato dentro di sé che qualcuno deve averlo preso a occhio, che la legge di Murphy almeno per lui è valsa come una sentenza. La catastrofe perfetta: ha sbagliato un calcio di rigore; i blancos non sono andati oltre il pareggio (2-2) contro l'Elche; s'è infortunato e ha abbandonato il campo per un problema muscolare alla gamba sinistra; quando è tornato a casa, a San Sebastián de los Reyes, ha trovato una brutta sorpresa.

Approfittando della sua assenza, ladri d'appartamento s'erano intrufolati dentro casa e gliel'avevano ripulita. Lui era al Santiago Bernabeu, loro agivano indisturbati. All'amarezza per l'andamento del match e per la prestazione s'è aggiunta anche la beffa del colpo subito tra le mura di casa. Merde… direbbero in Francia imprecando per la quella incredibile serie di coincidenza sfavorevoli. Cosa mi può accadere ancora? Ha sussurrato a denti stretti, per il timore che la sorte avesse in serbo per lui dell'altro ancora.

Un problema muscolare ha costretto Benzema a lasciare il campo in anticipo nella sfida contro l’Elche

I malviventi sono riusciti a entrare nella sua abitazione attraverso il giardino. Hanno agito con rapidità, destrezza. Erano certi che avrebbero beneficiato di abbastanza agio da sfruttare considerato l'impegno del calciatore. E hanno fatto razzia di quel che potevano. Non è chiara ancora l'entità del bottino, le forze dell'ordine non hanno divulgato notizie ulteriori ma hanno fatto scattare le indagini per arrivare agli autori del blitz.

Non è la prima volta che Benzema rientra e si trova di fronte uno spettacolo del genere. Tre anni fa, nel 2019, ne aveva preso di nuovo atto dopo un Clasico disputato contro il Barcellona. Ma non è stato l'unico nel corso del tempo: gli appartamenti dei calciatori, soprattutto quelli più in vista per fama e ingaggi ricchi, anche in Spagna sono stati spesso "visitati" dai ladri. Ospiti indesiderati a margine di una giornata nera.