Skatov-Gulin, campo quasi allagato senza pioggia: una raccattapalle si accorge del tubo rotto

Scene insolite durante il Challenger di Shymkent. Il torneo che si sta disputando durante questa settimana in Kazakistan, in parallelo con il ben più prestigioso Masters 1000 di Madrid, ha conquistato l'attenzione internazionale per un incidente che ha rischiato di compromettere l'andamento di una partita, quella tra il primo giocatore del tabellone ovvero Timofey Skatov, 198 del mondo e il russo Gulin (526). Il terreno di gioco poteva finire per essere inondato dopo un problema tecnico alle tubature dell'impianto idrico che fortunatamente è stato evidenziato al momento giusto. Solo l'intervento di una giovane addetta ai lavori e dei tecnici ha impedito il disastro.

Skatov e Gulin devono interrompere il match a causa di un problema inaspettato

Skatov e Gulin erano alle prese con il secondo set, con il kazako che dopo aver vinto il primo era sotto. Dopo il punto che ha permesso al russo di portarsi sul 5-3, tutto sembrava filare liscio fino a quando una ragazza impegnata come raccattapalle ha richiamato ad ampi gesti l’attenzione del giudice di sedia. Solo dopo diverso tempo gli ufficiali e gli altri addetti ai lavori si sono resi conto del motivo: a bordo campo nella zona del paletto a sostegno della rete, si era formata una pozzanghera.

Pozzanghera in campo, interruzione e lavori in corso

In pochissimo tempo l’acquitrino si è allargato e l’acqua è arrivata quasi a ridosso della zona di gioco. Un guaio causato dalla rottura di una tubatura. L’arbitro ha fermato momentaneamente le ostilità e ha aperto la botola lì vicina per rendersi conto della situazione. Sono stati necessari diversi minuti per aspirare tutta l’acqua presente sul campo e riparare il guasto. La partita dopo questo inconveniente è proseguita e alla fine a trionfare è stato il giocatore favorito, ovvero la testa di serie numero uno Skatov che si è imposto al terzo set.