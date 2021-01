Due applicazioni perfette del regolamento e dell’utilizzo del Var in Juventus-Udinese, per due falli di mano che hanno portato alle reti di De Paul e di Ramsey, annullate entrambe dall’arbitro della gara – Piero Giacomelli – dopo “on field review”. Nonostante entrambi i gol siano stati viziati da due tocchi irregolari (il friulano tocca con il polso, lo juventino con l’avambraccio), i due episodi fanno riferimento a due casistiche differenti del regolamento, entrambe però riguardanti l’ambito dei falli di mano commessi in attacco che portano alla segnatura. Procediamo con ordine.

Perché è stato annullato il gol di De Paul

L’Udinese passa in vantaggio al 10’ con il suo uomo migliore, il trequartista argentino Rodrigo De Paul, che riceve palla su un lancio lungo, scambia con il compagno di reparto Kevin Lasagna e deposita in rete da centro area. L’arbitro viene chiamato alla review dal Var Abisso, per un controllo irregolare a inizio azione che era sfuggito praticamente a tutti. Il pallone, spiovente, viene effettivamente addomesticato da De Paul con la mano, poi stoppato di coscia e portato avanti verso la porta di Szczesny. L’intervento della tecnologia è corretto in quanto tutte le reti che vengono segnate devono superare il controllo della cosiddetta “Attacking Phase Possession” (Fase di possesso in attacco, abbreviato ad App, ndr): se in questa fase, che va da quando inizia l’azione di attacco al momento della segnatura, si riscontra un’infrazione, allora la rete è da annullare. E così è stato in questo caso, con Giacomelli che ha giustamente ritenuto punibile il fallo di mano a inizio manovra di De Paul. Il braccio è largo, e si muove verso il pallone. Inoltre, sebbene l’argentino sia lanciato in corsa con Bentancur, la sua non si può considerare una posizione “naturale” dell’arto, in quanto con questa accezione si tende a definire un braccio steso lungo il corpo in fase di riposo o “largo” in fase di salto e atterraggio su un colpo di testa.

Perché è stato annullato il gol di Ramsey

Totalmente diverso invece il caso della rete di Ramsey, che al 7’ della ripresa si è visto annullare la rete del momentaneo 3-0 per la Juventus. Dopo una mischia con il portiere avversario Musso e un paio di difensori dell’Udinese, il gallese era riuscito a spingere in rete il pallone grazie a un rimpallo. Ma poco dopo la sua esultanza è stata strozzata nuovamente da una “on field review”: il bianconero aveva toccato il pallone involontariamente mentre era a terra, con il braccio che lo sosteneva nella scivolata, una fattispecie indicata precisamente dal regolamento come situazione nella quale il tocco non è punibile.

Ma ciò non è bastato a “scagionarlo”, in quanto il suo tocco di mano, seppur involontario, ha immediatamente condotto alla segnatura di una rete. “Immediatamente” è anche la parola prevista dalle regole del gioco in questi casi. Nella scorsa edizione del regolamento, infatti, questa non era inserita e aveva portato all’annullamento di alcuni gol – come quello di Ibrahimovic a Firenze – per tocchi di mano totalmente casuali e avvenuti molto tempo prima rispetto al momento in cui il pallone entra in rete.

Come detto, due corrette applicazioni delle regole e dei protocolli Var da parte di Giacomelli e Abisso, che costituiscono anche un perfetto spot per la tecnologia: nessuno aveva ravvisato le due irregolarità, molto difficili da individuare, e soltanto l’aiuto delle telecamere ha reso possibile l’annullamento di due reti effettivamente irregolari.