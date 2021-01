In una serata piuttosto intensa per gli arbitri italiani non fa eccezione Juventus-Udinese, posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie A. La partita dell'Allianz Stadium comincia subito con un episodio controverso: De Paul porta in vantaggio i friulani, ma l'arbitro Giacomelli annulla la rete in seguito ad una on-field review suggerita dal VAR. L'episodio incriminato risale a qualche secondo prima della segnatura, nello sviluppo dell'azione che ha portato al gol: rivedendo le immagini l'arbitro ha ravvisato un tocco di braccio da parte del fantasista argentino, disturbato da Bentancur nella circostanza, con conseguente annullamento dello 0-1.

I dubbi sulla decisione sono legati all'interpretazione del fallo di mano in attacco, cambiata quest'anno dopo una revisione della regola applicata fino alla scorsa stagione. La novità è tutta nel concetto di immediatezza: il fallo di mano in fase d'attacco porta all'annullamento del gol soltanto "quando un giocatore tocca il pallone con la mano o il braccio e poi segna (o crea un'occasione per segnare) immediatamente dopo". Secondo l'arbitro Giacomelli, nel caso del gol dell'Udinese c'è stata immediatezza tra il tocco di braccio di De Paul e la realizzazione del gol.

Nella decisione del direttore di gara, evidentemente, ha pesato anche l'interpretazione del modo in cui è arrivato il fallo di mano. Alla visione delle immagini il tocco sembra derivare da una leggerissima spinta di Bentancur che porta De Paul a toccare il pallone con il braccio, nello slancio, attenuante che evidentemente Giacomelli non ha considerato, ritenendo il tocco intenzionale e dunque punibile con l'annullamento del gol.