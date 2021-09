La crisi della benzina in Inghilterra colpisce anche il calcio: “Chi mi accompagna all’allenamento?” La crisi del carburante che ha colpito l’Inghilterra negli ultimi giorni ha creato molte difficoltà ai cittadini negli spostamenti. Una testimonianza è arrivata anche dal mondo del calcio: l’attaccante del Millwall, Matt Smith, ha chiesto un passaggio per andare alla seduta di allenamento su Twitter a causa delle difficoltà nelle stazioni di rifornimento.

A cura di Vito Lamorte

Le code per le auto alle stazioni di servizio del Regno Unito sono infinite ma la situazione è davvero complicate nei pochi posti dove è possibile fare rifornimento di benzina. Ci sono alcune stazioni che hanno smesso di erogare i servizi. Una vicenda piuttosto complessa per un paese come l'Inghilterra, che sta vivendo una delle sue crisi più grandi a livello di materie prime. Nell’ultimo periodo numerosi automobilisti inglesi si stanno dirigendo fuori dalle stazioni di servizio nel Sud-Est dell’Inghilterra in cerca di carburante, che scarseggia, e l'intero paese da qualche giorno è immerso in una situazione complicata: la mancanza di benzina e diesel questa settimana è peggiorata e in alcune aree colpisce già il 90% dei fornitori.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, tre dei maggiori operatori petroliferi britannici hanno avvertito la carenza di carburante ma, in realtà, a mancare non è il petrolio bensì la possibilità di far arrivare il carburante a destinazione, ovvero nelle pompe di benzina.

La carenza ha innescato una domanda, in alcune stazioni fino al 500%, e questo ha causato enormi code che hanno reso difficile il rifornimento. Ne hanno risentito tutti, anche i calciatori. Un esempio è quello di Matt Smith, attaccante del Millwall, squadra dell'English Football League Championship, che ha deciso di chiedere aiuto su Twitter a causa della situazione complicata: "Qualcuno nella zona di West London (Chelsea/Fulham) sa dove fare benzina in questo momento? Non riesco a trovarne da nessuna parte. In caso contrario, qualcuno può portarmi ad allenarmi questa mattina?".

Sui social network molti stanno raccontando le difficoltà che stanno vivendo in questa situazione e Smith ha prima chiesto informazioni e poi cercato di stemperare gli animi chiedendo un passaggio per la sessione di allenamento di questa mattina.