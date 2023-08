La costruzione dal basso peggiore di sempre finisce malissimo: flipper in area, è un gol ridicolo La sfida tra Veres Rivne e Vorskla valida per il turno del campionato ucraino è stata contrassegnata da un gol a dir poco rocambolesco. La costruzione dal basso finisce malissimo e la difesa combina un pasticcio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Relegate tra il quattordicesimo e quindicesimo posto, Veres Rivne e Vorskla si sono sfidate sabato scorso nel match della Premier League ucraina. Una sfida terminata con il punteggio di 2-1 in favore degli ospiti grazie ai gol di Kucherov e Yurchenko. Lo 0-2 momentaneo sembrava aver messo al sicuro il risultato ma ben presto, al minuto 19 circa, è arrivata la rete che ha accorciato le distanze ad opera di Sharay. I padroni di casa hanno così riaperto la partita nel modo più clamoroso.

Già, perché il gol è stato un autentico regalo da parte degli avversari che nella maniera più rocambolesca e incredibile hanno letteralmente regalato al Veres la possibilità di segnare un gol facilissimo. Lasciando per un attimo perdere i facili collegamenti a una rete figlia di presunte combine legate al calcio scommesse, l'esecuzione è stata a dir poco comica. I tifosi hanno scherzato sui social media dopo che il video di quel gol ha iniziato a circolare sui social media. Nonostante questo gli ospiti sono comunque riusciti a resistere e a portarsi a casa l'intera posta in palio.

Tutto inizia con il pallone tra i piedi del portiere del Vorskla. L'estremo difensore riceve palla da un suo compagno di squadra all'interno dell'area rigore. Il tentativo di una costruzione dal basso tipica del calcio moderno diventa un suicidio sportivo. Già, perché è proprio in quel momento che prende il via una delle azioni più strane che gli amanti del calcio abbiano visto prima. Pressato da uno degli attaccanti avversari, il portiere va nel panico e decide di servire la sfera all'accorrente centrocampista che si era abbassato proprio per riceverla e in qualche modo aiutarlo. Ma ormai la frittata era fatta e non è chiaro perché l'estremo difensore non abbia optato per rilanciare direttamente il pallone lontano dalla porta. La sfera diventa così preda facile degli avversari che anticipano il centrocampista con una pressione feroce.

La palla sbatte contro uno degli attaccanti del Veres e poi ancora su un difensore del Vorskla che nel tentativo di evitare che finisse fuori per evitare il calcio d'angolo, combina un pasticcio. Si scontra con il portiere che nel frattempo voleva rinviare la palla. Una collisione tra i due che ha come conseguenza il fatto che la palla rientri in campo finendo sui piedi di Sharay che a quel punto a porta vuota, in spaccata, riesce a mettere la palla in rete. I tre protagonisti dell'incredibile gol regalato agli avversari si guardano attoniti e si innervosiscono. Resta comunque nel complesso una delle sequenze di un gol più divertenti viste negli ultimi anni. Una rete che fortunatamente per loro non ha messo in pericolo il risultato rimasto fermo sull'1-2 fino alla fine.