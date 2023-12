La classifica della Serie A se tutte le partite fossero finite col risultato più giusto: Milan 6° A due partite dalla fine del girone d’andata, questa è la classifica della Serie A 2023-2024 in base ai potenziali punti che avrebbero dovuto raccogliere tutte le squadre del campionato italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il girone d'andata della Serie A 2023-2024 sta per volgere al termine e alcuni scenari sembrano delinearsi giornata dopo giornata, benché le distanze siano spesso ridotte. Ci sono già stati dei cambi di panchina e c'è chi ha sorpreso tutti piazzandosi in posizioni di classifica inimmaginabili all'inizio della stagione.

Secondo i dati degli Expected Points pubblicati dall'account Twitter specializzato @xGSerieA ci sono delle squadre che hanno raccolto meno di quello che avrebbero dovuto mentre altre hanno fatto meglio di quanto prodotto sul campo. Nelle prime due posizioni non ci sono grandi differenze, con Inter e Juventus davanti a tutti. C'è, però, un dato che risalta: sia i nerazzurri che i bianconeri hanno overperformato, visto che in base a quanto prodotto hanno entrambe più punti del previsto raccogliendo 5 punti in più.

In base a questi dati al terzo posto doveva esserci il Napoli invece c'è il Milan, che avrebbe dovuto avere 5 punti in meno. Dal canto loro gli azzurri hanno raccolto quattro punto in meno. Un esempio per quanto riguarda i campioni d'Italia in carica può essere la partita in casa della Juve: in quel caso i partenopei avrebbero dovuto segnare almeno un gol invece hanno perso 1-0.

A seguire Atalanta e Roma con 30, quindi con qualche punto in più rispetto alla classifica attuale, e poi il Bologna a 28: la squadra di Thiago Motta è la vera sorpresa di questo campionato e si attesta al quarto posto con 31 punti, circa tre in più rispetto a quanto previsto dagli Expected Points. La Fiorentina è quinta con 30 punti ma in base a questa statistica avrebbe dovuto avere 22 punti, circa 8 in meno.

La Lazio ha tre punti in meno rispetto a quelli previsti (27). Il Torino a 25 punti è perfettamente in linea mentre chi ha ottenuto molto meno è Udinese: in base agli XPTS avrebbe dovuto avere 24 punti mentre in realtà ne ha 14. Il Sassuolo ha conquistato meno punti rispetto a quelli attesi: si parla di 23 punti mentre ora ne ha 16.

Il Genoa ha raccolto due punti in meno di quanto avrebbe dovuti (19-21), e lo stesso vale per il Frosinone. Il Monza ha un punto in più del previsto, il Cagliari sei in meno (13-19) e l'Empoli cinque (12-17). Il Verona ha un punto in più (14-15), la Salernitana ultima in entrambe le graduatorie ne ha due in meno (9-11) mentre la vera sorpresa in questa zona di classifica è il Lecce: avrebbe dovuto avere 14 punti invece ne ha raccolti 20.

Stiamo parlando di dati che ci possono dare un quadro diverso e far osservare le cose da un'altra prospettiva rispetto ad oggi e in vista delle ultime due gare del girone d'andata.

La classifica di Serie A secondo gli Expected Points

Inter 39 Juventus 35 Napoli 31 Atalanta 30 Roma 30 Milan 28 Bologna 28 Lazio 27 Torino 25 Udinese 24 Sassuolo 23 Fiorentina 22 Genoa 21 Frosinone 21 Monza 20 Cagliari 19 Empoli 17 Verona 15 Lecce 14 Salernitana 11

La classifica di Serie A attuale

Inter 44 Juventus 40 Milan 33 Bologna 31 Fiorentina 30 Roma 28 Napoli 27 Atalanta 26 Lazio 24 Torino 24 Monza 21 Lecce 20 Genoa 19 Frosinone 19 Sassuolo 16 Verona 14 Udinese 14 Cagliari 13 Empoli 12 Salernitana 9