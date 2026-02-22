Serie A
video suggerito
video suggerito

La classifica dei portieri della Serie A è impietosa con Di Gregorio e la Juve: è messo malissimo

Le sbavature nella sfida contro il Como (persa 0-2 in casa) hanno messo il dito nella piaga alimentando il partito di quanti non ritengono l’ex numero uno del Monza all’altezza di una squadra che culla ambizioni di rango. Cosa dicono i numeri.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'indicatore "percentuale di parate su tiri ricevuti" tiene sotto i riflettori il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Il raffronto con gli altri numero uno del campionato è impietoso e lo colloca addirittura in 16ª posizione (68.7%), dietro perfino ai colleghi di squadre come Parma, Genoa, Lecce che lottano per non retrocedere. E se è vero che questi ultimi sono costretti agli straordinari perché è maggiore il numero delle conclusioni che ricevono, è altrettanto vero che quei "pochi" che arrivano dalle parti del bianconero non sempre trovano un muro invalicabile a respingerli. C'è un ulteriore dato di Opta che contribuisce a rendere tangibile le difficoltà di adattamento: "il primo tiro in porta subito dalla Juventus in questo campionato è stato parato in 12 occasioni, mentre in 13 casi si è trasformato in gol: si tratta del dato più alto registrato finora nel torneo".

La classifica (percentuale di parate su tiri ricevuti)

  1. Svilar (Roma) 82,6%
  2. Butez (Como) 81%
  3. Maignan (Milan) 80,8%
  4. Provedel (Lazio) 79,4%
  5. Audero (Cremonese) 79,3%
  6. Carnesecchi (Atalanta) 79,2%
  7. Muris (Sassuolo) 76%
  8. Caprile (Cagliari) 73%
  9. Suzuki (Parma) 72,3%
  10. Semper (Pisa) 71,4%
  11. Sommer (Inter) 71,4%
  12. Milinkovic Savic (Napoli) 71,1%
  13. Corvi (Parma) 70,8%
  14. Falcone (Lecce) 70,7%
  15. Leali (Genoa) 69,6%
  16. Di Gregorio (Juve) 68,7%
  17. de Gea (Fiorentina) 68,5%
  18. Ravaglia (Bologna) 68,2
  19. Okoye (Udinese) 65,2%
  20. Paleari (Torino) 63,1%
  21. Montipò (Verona) 61,5%
  22. Israel (Torino) 60%

Le sbavature commesse nella sfida contro il Como (persa 0-2 in casa) hanno messo il dito nella piaga alimentando il partito di quanti non ritengono l'ex numero uno del Monza all'altezza di una squadra che culla ambizioni di rango, tanto in Serie A quanto nelle Coppe. Sbagliato ritenerlo unico e principale colpevole della disfatta coi lariani ma la seconda sconfitta di fila in altrettante giornate, oltre ad aggiungere zavorra alle speranze di piazzamento Champions, è maturata sotto una luce diversa rispetto alle polemiche per il ko di San Siro condizionato dalla bufera Bastoni (per la simulazione sfacciata).

Immagine

La qualità della prestazione di Di Gregorio nei numeri

Nella stagione attuale di Serie A, Di Gregorio ha disputato 23 partite da titolare, senza mai essere sostituito, accumulando un totale di circa 2070 minuti in campo. Ha subito 22 gol, con una media di 0,96 gol concessi ogni 90 minuti (GA90), un valore che testimonia l'efficacia della difesa juventina nel limitare le occasioni avversarie. In termini di tiri in porta affrontati (Shots on Target Against, SoTA), ne ha gestiti 67, effettuando 46 parate. Questo si traduce in una percentuale di parate del 68,7%.

Leggi anche
Spalletti sconsolato dopo il crollo col Como, è allarmante: "È successo per tredici volte"

Il portiere della Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni (clean sheets), una metrica buona ma non certo equiparabile a quella di altri colleghi di ruolo. Di Gregorio è settimo (39,1%) nella speciale classifica alle spalle di Sommer dell'Inter (54,2%), Butez del Como (50,0%), Provedel della Lazio (46,2%), Svilar della Roma (44%), Maignan del Milan (41,7%) e Carnesecchi dell'Atalanta (40%).

La Juve e le voci di un nuovo portiere per la prossima stagione

La prestazione contro il Como ha rinfocolato le voci di mercato su un possibile cambio della guardia tra i pali della Juventus. Il primo nome sulla lista è Marco Carnesecchi dell'Atalanta, profilo giovane ma di valore per il quale servono 40 milioni. Le alternative sono Elia Caprile del Cagliari e Guglielmo Vicario del Tottenham. David De Gea della Fiorentina, invece, piace perché giocatore di maggiore esperienza a livello internazionale oltre alle qualità che lo caratterizzano.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Ultimo giorno dei Giochi Invernali: l'Italia del Bob a 4 lotta per la medaglia di bronzo
Questa sera la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali, Vittozzi e Ghiotto sono i portabandiera azzurri
Perché l’Italia è dietro l'Olanda nel classifica del medagliere alle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in più
Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro, Tomasoni l'argento al fotofinish
La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi in denaro
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views