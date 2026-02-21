Serie A
video suggerito
video suggerito

Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1

La Juventus perde 0-2 in casa contro il Como di Fabregas nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A. Decidono i gol di Vojvoda e Caqueret, dentro una partita segnata dagli errori dei bianconeri e dall’emergenza in difesa. Per Spalletti è la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare: la corsa al quarto posto si complica, con i lariani ora a -1.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Juventus di Luciano Spalletti, che cade anche allo Stadium contro il Como nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A. Finisce 0-2, con i gol di Vojvoda e Caqueret, e per i bianconeri il colpo è pesante sia sul piano mentale sia in chiave classifica. Il Como di Cesc Fabregas, pur senza lo squalificato Nico Paz, gioca con personalità, sfrutta gli errori avversari e si porta a un solo punto dalla Juve.

La partita si mette subito male per la squadra di Spalletti. Il vantaggio dei lariani nasce da una catena di errori evitabili: prima una gestione sporca del pallone, poi la conclusione di Vojvoda sul primo palo e la risposta sbagliata di Di Gregorio, decisiva per l'1-0. Un episodio che indirizza il pomeriggio e aumenta la tensione di una Juventus già fragile, reduce da settimane complicate tra campionato e coppe.

Immagine

Il problema, però, non è solo il singolo errore. La squadra di casa appare lunga, nervosa e poco lucida. Le assenze pesano, soprattutto dietro: senza Bremer e con Kalulu fuori, Spalletti vara una difesa inedita che soffre i movimenti e la qualità tecnica del Como. I bianconeri provano a reagire con Yildiz e con qualche fiammata isolata, ma non riescono mai davvero a prendere il controllo della gara.

Leggi anche
Spalletti sconsolato dopo il crollo col Como, c'è un dato allarmante: "È successo per tredici volte"

Nella ripresa arriva anche il colpo che chiude il match: ripartenza veloce del Como, imbucata per Da Cunha e pallone servito a Caqueret, libero di appoggiare in rete per lo 0-2. È la fotografia della serata juventina: squadra scoperta, poco compatta e punita appena perde equilibrio.

Immagine

Per Spalletti è un altro stop che complica la corsa al quarto posto Champions. Il ko arriva dopo quello pesante contro il Galatasaray nell'andata del playoff di Champions League e alla vigilia del ritorno europeo (e dello scontro diretto dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini), aumentando pressione e dubbi. Intanto il Como conferma di essere pienamente dentro la lotta europea: la squadra di Fabregas accorcia ancora e lancia un segnale netto al campionato.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Como
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Deromedis oro, Tomasoni argento nello Ski cross. Giovannini bronzo nello speed skating: 30 medaglie
Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro, Tomasoni l'argento al fotofinish
Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi: “Chiediamo scusa. È stato inappropriato”
Short track olimpico da brividi: lama al volto per Sellier, ha rischiato di perdere un occhio
Telecronaca Rai concitata alle Olimpiadi: “Guarda che lei non ti sente”, “Lo faccio capire a casa”
I proprietari di Nazgul, il cane virale: "Quando lo abbiamo visto è salito il panico"
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views