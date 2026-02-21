Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1

La Juventus perde 0-2 in casa contro il Como di Fabregas nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A. Decidono i gol di Vojvoda e Caqueret, dentro una partita segnata dagli errori dei bianconeri e dall’emergenza in difesa. Per Spalletti è la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare: la corsa al quarto posto si complica, con i lariani ora a -1.

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Juventus di Luciano Spalletti, che cade anche allo Stadium contro il Como nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A. Finisce 0-2, con i gol di Vojvoda e Caqueret, e per i bianconeri il colpo è pesante sia sul piano mentale sia in chiave classifica. Il Como di Cesc Fabregas, pur senza lo squalificato Nico Paz, gioca con personalità, sfrutta gli errori avversari e si porta a un solo punto dalla Juve.

La partita si mette subito male per la squadra di Spalletti. Il vantaggio dei lariani nasce da una catena di errori evitabili: prima una gestione sporca del pallone, poi la conclusione di Vojvoda sul primo palo e la risposta sbagliata di Di Gregorio, decisiva per l'1-0. Un episodio che indirizza il pomeriggio e aumenta la tensione di una Juventus già fragile, reduce da settimane complicate tra campionato e coppe.

Il problema, però, non è solo il singolo errore. La squadra di casa appare lunga, nervosa e poco lucida. Le assenze pesano, soprattutto dietro: senza Bremer e con Kalulu fuori, Spalletti vara una difesa inedita che soffre i movimenti e la qualità tecnica del Como. I bianconeri provano a reagire con Yildiz e con qualche fiammata isolata, ma non riescono mai davvero a prendere il controllo della gara.

Nella ripresa arriva anche il colpo che chiude il match: ripartenza veloce del Como, imbucata per Da Cunha e pallone servito a Caqueret, libero di appoggiare in rete per lo 0-2. È la fotografia della serata juventina: squadra scoperta, poco compatta e punita appena perde equilibrio.

Per Spalletti è un altro stop che complica la corsa al quarto posto Champions. Il ko arriva dopo quello pesante contro il Galatasaray nell'andata del playoff di Champions League e alla vigilia del ritorno europeo (e dello scontro diretto dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini), aumentando pressione e dubbi. Intanto il Como conferma di essere pienamente dentro la lotta europea: la squadra di Fabregas accorcia ancora e lancia un segnale netto al campionato.