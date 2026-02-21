Juventus-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Juventus-Como per la 26ª giornata di Serie A. Sia la Juve che il Como hanno bisogno di punti per riprendere la retta via. Spalletti senza Bremer e David. Nel Como non c'è lo squalificato Nico Paz. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus ha perso le ultime due partite giocate: 3-2 con l'Inter in campionato e 5-2 in Champions con il Galatasaray. Spalletti deve riscattarsi con la sua squadra.
Juventus-Como, le formazioni ufficiali
Ecco le formazioni scelte da Spalletti e Fabregas:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. All. Spalletti.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Dove vedere Juventus-Como di Serie A in TV e streaming
Tra un'ora esatta e cioè alle 15 prenderà il via la partita tra la Juventus e il Como, valida per la 26ª giornata di Serie A. L'incontro si potrà seguire in diretta TV m anche in streaming solo su DAZN.