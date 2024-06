video suggerito

La casa dove vive Roberto Baggio, una tenuta immensa: scoperta una falla nei sistemi di allarme Nelle parole di Baggio dopo la violenta rapina subita nel casale di Altavilla Silentina c'è tutto lo smarrimento di fronte a un episodio simile e anche una spiegazione di quel che è potuto accadere. "Potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro".

La casa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina è un paradiso immerso nel verde, divenuto un inferno per l'irruzione dei banditi che hanno rapinato, picchiato e ferito l'ex calciatore. Sono sbucati dal nulla, agevolati forse anche dal luogo situato in una zona collinare, lontano dal centro (a mezz'ora di macchina, dista una quarantina di chilometri dal capoluogo), forse da una falla nel circuito di sensori e allarmi. E quando hanno fatto scattare il piano, il fattore sorpresa ha giocato a loro favore. L'assalto al grande casale in provincia di Vicenza, dove ‘codino' ha racchiuso tutto il suo mondo dopo il ritiro dal calcio giocato, è avvenuto nella serata di giovedì mentre si giocava Italia-Spagna agli Europei.

Perché il sistema di sicurezza non ha funzionato

Nelle dichiarazioni del suo storico manager, Vittorio Petrone, che ha riportato il pensiero del Pallone d'Oro, c'è tutto lo smarrimento di fronte a un episodio simile e anche una spiegazione di quel che è potuto accadere. Ha parlato di "aggressione fulminea, in piena luce" che "non ha consentito l'accensione di tutti i migliori sistemi di sicurezza di cui la villa è dotata". In buona sostanza, il colpo in villa era così ben congegnato che anche confrontarsi con meccanismi di protezione e sorveglianza sofisticati è stato un rischio calcolato (e superato) da parte dei malfattori. "Ora, da quanto accaduto, potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro".

Roberto Baggio all'interno della sua proprietà nel Vicentino, ha aperto le porte del suo mondo per la serie di Cattelan.

La villa di Baggio: una tenuta agricola immersa nel verde

In quel luogo a contatto diretto con la natura, in una dimensione privata, che l'ex giocatore ha costruito, poco alla volta, l'azienda agricola nella quale alleva animali e la residenza di campagna dove vivere assieme alla moglie, Andreina Fabbri, e agli altri due figli maschi (Mattia, Leonardo) mentre Valentina (che cura il profilo social su Instagram del genitore) s'è trasferita all'estero.

Ed è tra quelle mura domestiche, al centro di un parco circondato da ettari di terreno e una fitta boscaglia, che sono piombati i rapinatori violando l'intimità alla quale l'ex calciatore ha sempre tenuto molto, preferendo restare nel cono d'ombra salve rare apparizioni pubbliche. Una delle più recenti, è alla guida della Panda 4×4 che utilizza per i suoi spostamenti.

‘Codino', Pallone d'Oro 1993, accanto alla Panda 4×4 che utilizza per i suoi spostamenti.

La casa di ‘codino' circondata da un ampio giardino

Il casale di Baggio è molto rifinito in tutti i dettagli, mescola lo stile rustico ai comfort moderni e tecnologici. È circondato da un giardino molto ampio e vissuto, curato e arredato con brace e tavoli all'aperto, perché quello spazio all'aperto protetto da un pergolato è anche occasione di condivisione con la famiglia nel tempo libero, oltre a costituire opportunità di relax per sentirsi tutt'uno con la natura circostante e avere momenti di personale meditazione.

Un aspetto molto importante per il 57enne ex campione che pratica il Buddismo e, una volta spenti i riflettori sulla carriera, ha scelto di stare in un cono d'ombra ("non volevo vedere più nessuno", ha spesso raccontato parlando di sé).

Un'immagine della villa di Baggio estratta dalla serie su Netflix "Una semplice domanda".

Il salone con ampia vetrata affaccia su una distesa di verde

La privacy è la linea spartiacque tra il suo mondo e quello all'esterno. Chi ha avuto la possibilità di farne parte ne è rimasto affascinato. E dalle pochissime immagini condivise sui social è stato possibile notare solo alcuni particolari della residenza di Baggio. Una piccola finestra su quel mondo l'ha offerta anche la serie di Cattelan su Netflix, "Una semplice domanda". Il salone a doppia altezza, con un'ampia vetrata riconcilia la vista con il panorama che si può ammirare (una bellissima distesa di verde) e al tempo stesso dona grande luminosità all'ambiente.

L'ampia vetrata che dà luminosità al salone della residenza collinare.

La palestra privata per tenersi in forma

Dell'arredo fa parte anche un tavolo da biliardo, oltre a immagini dello stesso Baggio e dei suoi cari. Nella residenza dell'ex calciatore e Pallone d'Oro (1993) non manca una location dedicata al benessere fisico: una palestra nella quale tenersi in forma, dove appaiono ritratti e scatti di ‘codino'.