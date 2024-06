video suggerito

La reazione di Baggio alla violenta rapina subita in villa: "Ora resta da superare la paura" Baggio ha affidato al manager, Petrone, le prime parole dopo il terribile episodio avvenuto giovedì sera: "Solo quando vieni colpito ti rendi conto di quali ferite lascia un episodio di violenza e di sopraffazione subìto nella tua casa, assieme alla tua famiglia".

Roberto Baggio e la sua famiglia stanno bene. Solo un grande spavento dopo la rapina violenta subita nella villa di campagna.

"Adesso resta da superare la paura". Le prime parole di Roberto Baggio dopo la violenta rapina subita nella casa di Altavilla Vicentina scandiscono il senso di angoscia, rabbia e frustrazione che lasciano addosso episodi del genere. I punti di sutura che i medici gli hanno applicato alla testa, a causa della colluttazione con i malviventi che avevano fatto irruzione, sono nulla rispetto a cosa ha provato (e sta provando) assieme ai familiari che erano in villa al momento dell'irruzione.

Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto – le frasi dell'ex calciatore riferite all'Ansa dal suo manager, Vittorio Petrone -. Davvero grazie. In simili circostanze – prosegue Baggio – può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura.

Un'immagine della villa di Baggio estratta dalla serie su Netflix "Una semplice domanda".

Le indagini dei Carabinieri sono in corso, i rilievi e il recupero dei filmati della video-sorveglianza serviranno anche a capire qual è stata l'esatta dinamica e come è riuscita la banda a mettere a segno il colpo. La prima domanda sorge spontanea: possibile che la residenza di ‘codino' non fosse adeguatamente protetta? E ne porta con sé delle altre: cosa non ha funzionato? come hanno potuto agire indisturbati? Spunti di riflessione al riguardo sono nella seconda parte del discorso offerta dall'agente di Baggio.

L'aggressione fulminea, in piena luce, non ha consentito l'accensione di tutti i migliori sistemi di sicurezza di cui la villa è dotata. Ora, da quanto accaduto, potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro.

Lucidità. Forza d'animo. Sono le espressioni che Petrone adotta per descrivere come l'ex giocatore della Nazionale ha reagito in quei momenti in cui puoi restare travolto da terrore e smarrimento.

Quanto è accaduto ieri a Roberto e alla sua famiglia è stato già vissuto da molte altre famiglie – ha aggiunto Petrone -. Solo quando vieni colpito ti rendi conto di quali ferite lascia un episodio di violenza e di sopraffazione subìto nella tua casa, assieme alla tua famiglia. Roberto mi ha ancora una volta stupito per la lucidità e la forza d'animo espresse immediatamente a ridosso dell'aggressione subita. Sono certo che Roberto sarà ancora una volta essere il pilastro a cui tutta la sua famiglia potrà appoggiarsi per lasciarsi alle spalle questa brutale aggressione. Gli inquirenti – ha concluso – stanno lavorando intensamente per affidare alla giustizia i colpevoli.