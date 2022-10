Dove vive Roberto Baggio: la casa di campagna immersa nel verde Roberto Baggio è uno dei più grandi calciatori di sempre e, dopo l’addio al calcio, vive in campagna con la famiglia dove alleva animali e pratica la sua fede buddista.

A cura di Clara Salzano

Roberto Baggio è uno dei calciatori più forti della storia del calcio

Roberto Baggio è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio ed è stato uno degli attaccanti più forti d'Italia. Dopo il suo saluto al calcio il 23 gennaio 2013, il Divin Codino, così chiamato per la sua caratteristica acconciatura, ha cambiato completamente vita dedicandosi alla natura e alla sua azienda agricola in provincia di Vicenza. Oggi Roberto Baggio vive in campagna con la moglie Andreina e i figli, dove alleva animali e pratica la sua fede buddista. Scopriamo com'è fatta la casa del famoso calciatore.

Roberto Baggio con la sua mitica panda in campagna

La casa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina

Roberto Baggio, Pallone d'oro nel 1993, ha cambiato completamente vita. Dopo i tanti successi calcistici ha scelto di allontanarsi dal calcio per dedicarsi ad una vita più a contatto con la natura, in provincia di Vicenza. Il famoso attaccante vive ad Altavilla Vicentina con la famiglia dove possiede un'azienda agricola e cura le sue passioni.

Roberto Baggio davanti alla sua casa ad Altavilla Vicentina qualche anno fa

La casa di Roberto Baggio è un grande casale rustico immerso nel verde. Si sviluppa su più livelli ed è circondato da ettari di campagna e fitti boschi. Qui il calciatore oggi alleva animali, pratica il buddismo e vive con la moglie Andreina, con cui è sposato da più di trent'anni, e i figli Mattia e Leonardo, mentre la figlia Valentina vive all'estero.

Roberto Baggio con la moglie Andreina davanti casa

Il casale in campagna, in provincia di Vicenza, è costruito con mattoni e legno e circondato da un ampio giardino curato e diversi spazi all'aperto con bracieri e tavoli per il tempo libero con la famiglia o dove rilassarsi a contatto con la natura.

L’esterno di casa di Roberto Baggio

Il salotto con vista sulla campagna

Il Divin Codino, a cui Netflix ha dedicato anche un film, è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata. Dai pochi post condivisi sui social da Baggio e la famiglia è stato possibile notare alcuni dettagli dell'interno della casa del calciatore. Un ambiente molto vissuto è il salone di casa, a doppia altezza, con arredamento rustico e una grande vetrata con splendida vista sulla natura intorno.

Il salone della casa di Roberto Baggio

La palestra privata in casa

Per un ex sportivo come Roberto Baggio tenersi in allenamento resta sicuramente un obiettivo, trasmesso anche ai suoi familiari. Non manca infatti una palestra privata in casa del famoso calciatore con foto e ritratti dell'attaccante sulle pareti.

La figlia di Roberto Baggio nella palestra di casa

Il verde che circonda la casa penetra all'interno grazie alle numerose superfici vetrate dell'abitazione. Nella nuova vita di Roberto Baggio il contatto con la natura occupa un ruolo fondamentale e la sua villa è un'oasi di benessere immerso nella campagna.