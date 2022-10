Chi è Andreina Fabbi: moglie di Roberto Baggio e madre dei suoi figli Valentina, Mattia ed Edoardo Roberto Baggio è sposato da 32 anni con Andreina Fabbri, conosciuta nel 1982 e madre dei suoi tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo.

Il grande campione di calcio Roberto Baggio è sposato da 32 anni con Andreina Fabbi, la donna che ha voluto al suo fianco sin da quando erano poco più che ragazzi e che l'ha accompagnato per tutta la sua carriera, dal successo al momento in cui ha dovuto lasciare le scene. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo.

Chi è Andreina Fabbi, la moglie di Roberto Baggio

Nata il 30 novembre 1967, Andreina Fabbi ha 55 anni e da sempre si occupa della famiglia che ha messo in piedi insieme al campione, da quando il 1 luglio 1989 i due hanno decido di giurarsi amore eterno. Anche lei buddista come il marito Roberto, ha sempre tenuto alla larga il gossip e le luci della ribalta, nonostante al suo fianco ci fosse una celebrità del calcio italiano, amato e osannato da tutti.

Andreina Fabbri e Roberto Baggio, fonte Instagram

L'amore e il supporto di Andreina Fabbi per Roberto Baggio e la famiglia

Pare che i due si siano conosciuti nell'estate del 1982 a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove è nato il campione, e da quel momento è stato amore a prima vista, non si sono lasciati più. In diverse occasioni, soprattutto con l'uscita del film Divin Codino che ha raccontato la sua vita, Roberto Baggio ha parlato della sua famiglia e dell'attenzione che sua moglie gli ha sempre rivolto, anche nei primi periodi in cui ha abbandonato il calcio per sempre: "Lasciarlo mi ha ridato vita e ossigeno, stavo soffocando, troppo male, dolore fisico, quando da Brescia rientravo a casa, non riuscivo ad uscire dall’auto, chiamavo Andreina, mia moglie, che mi aiutava ad aggrapparmi al tetto e poi a far passare il corpo. Ho sempre saputo che il calcio aveva una fine". In un'intervista a Vanity Fair, poi, il calciatore ha aggiunto:

I miei figli e mia moglie ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio.

Roberto, Mattia, Valentina e Leonardo Baggio con Andreina Fabbi e i nonni

Roberto Baggio e Andreina Fabbi hanno tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo

In ordine da sinistra: Leonardo, Roberto, Andreina, Mattia e Valentina Baggio

Roberto Baggio e Andreina Fabbi hanno avuto tre figli: la prima è Valentina, nata nel 1990 e che adesso ha 32 anni, Mattia e per ultimo Leonardo, nato nel 2005 e che adesso ha 17 anni. A condividere più momenti insieme alla sua famiglia è proprio la primogenita seguita da più di 60mila persone su Instagram, che ha pubblicato della madre e del padre, in momenti particolari come i vari compleanni, o traguardi da condividere insieme. Il secondogenito, anche lui particolarmente attivo sui social, si definisce uno "chef per divertimento e per gli amici", mentre il più piccolo va ancora a scuola. È stata Valentina che due anni fa, in occasione del trentesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, li definì "un grande esempio di valori ormai antichi, che il nostro mondo sembra aver dimenticato", parlando dell'amore che li ha uniti in tutti questi anni.