La vita privata di Bruno Arena, il sostegno e l’amore della moglie Rosy e dei figli dopo l’aneurisma Bruno Arena, morto oggi all’età di 65 anni, lascia la moglie Rosy Marrone, da sempre stata al suo fianco, da quel lontano 1987, anno in cui si sono conosciuti ad oggi. Dalla loro unione sono nati i figli Lorenzo e Gianluca.

A cura di Gaia Martino

Bruno Arena, comico e attore del duo comico Fichi d'India, è morto oggi, 28 settembre 2022, all'età di 65 anni dopo aver lottato contro le conseguenze di un aneurisma che aveva compromesso le sue capacità motorie obbligandolo alla sedia a rotelle e ad un lungo percorso di riabilitazione. Da trentacinque anni era legato alla sua Rosy Marrone, madre dei due suoi figli, Gianluca e Lorenzo, sempre stata al suo fianco in ogni momento della sua vita. Nonostante la sua vita privata sia sempre rimasta lontana dalle luci dei riflettori, non ha mai nascosto il forte sentimento che lo legava alla moglie: nel 2014, un anno dopo il malore, celebrarono le nozze d'argento indossando gli abiti del matrimonio.

Chi è Rosy Marrone, la storia d’amore e il matrimonio con Bruno Arena

Da oltre 30 anni al fianco di Bruno Arena sua moglie, Rosy Marrone. Nonostante la coppia sia sempre stata riservata, nel 2014 ha celebrato le nozze d'argento, evento che fu rimandato a causa del malore che nel 2013 colpì il comico e attore. In quell'occasione la donna rese pubblico l'amore che l'ha da sempre unita al marito: "Ce lo siamo sempre detti prima della malattia: se dovesse finire tutto perché questo è un lavoro in cui oggi sei alle stelle e domani nella polvere, noi andremo sempre avanti con il nostro amore meraviglioso. Insieme, sempre". Rosy Marrone raccontò di avere una sola certezza: "Il mio amore per Bruno. Il suo amore per me. Questa è la forza che ogni giorno ci aiuta ad affrontare la vita". Si conobbero nel 1987 e dopo soli 15 giorni arrivò la proposta di matrimonio: "Gli dissi sì, ero gelosissima all'inizio del nostro rapporto, temevo che qualcuno me lo portasse via. Quando è diventato famoso ho imparato a non esserlo più, senò guai". Il profilo Instagram di Rosy Marrone non è attivo, l'ultima delle due foto pubblicate risale al 2019.

Bruno Arena e la moglie Rosy

Chi sono i figli di Bruno Arena, Gianluca e Lorenzo

Bruno Arena è padre di due figli, nati dal matrimonio con Rosy Marrone. Lorenzo, il più piccolo, è sconosciuto al mondo dello spettacolo a differenza del più grande, Gianluca, che ha seguito le orme del padre. Anche lui è infatti un comico e cabarettista, nato a Varese, ha lavorato in diversi programmi tra cui Colorado. Ha fondato That's Radio, un programma in onda il lunedì alle ore 21 su Twitch. Su Instagram è seguito da oltre 3 mila utenti: questa mattina ha reso pubblico l'ultimo saluto al suo papà. "Il mio super eroe. Alla fine della fiera..il mio papà. Buon giro in bici" ha scritto a corredo di una foto insieme a lui.

Bruno Arena con i figli

La malattia di Bruno Arena e il supporto della moglie

Il 17 gennaio 2013 fu colpito da un aneurisma celebrale mentre si trovava sul palco di Zelig. Bruno Arena fu operato d'urgenza e dopo il coma, iniziò la fase di riabilitazione. "Mio marito è un eroe" raccontò la moglie dopo il ritorno a casa dall'ospedale. Rosy Marrone non si è mai separata dal comico, dal colpo di fulmine che li ha resi indivisibili dal lontano 1987 ad oggi, giorno in cui si è spento all'età di 65 anni.