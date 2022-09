L’ultimo saluto a Bruno Arena del figlio Gianluca: “Non ero pronto, lasci un vuoto immenso” Con una breve storia su Instagram, Gianluca Arena ha annunciato la morte di suo padre Bruno, che in questi anni ha raccontato spesso, da figlio naturale e figlio d’arte, avendo scelto lo stesso percorso lavorativo.

A cura di Andrea Parrella

A dare notizia della morte di Bruno Arena è stato il figlio Gianluca, che negli ultimi anni ha raccontato a più riprese il suo rapporto con il padre, da cui aveva ereditato la passione per la comicità, percorso che ha scelto anche per la sua vita. "Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stati – ha scritto Gianluca Arena in una storia su Instagram – buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

Gianluca Arena fa lo stesso mestiere del padre Bruno

Un messaggio semplice e sintetico, evidentemente addolorato, finalizzato anche a dare pubblicamente l'informazione della scomparsa del padre evitando grandi clamori. Un rapporto, quello tra padre e figlio d'arte, che in questi ultimi anni è stato oggetto di vari momenti di riflessione per Gianluca Arena. Più volte si è dedicato al racconto del rapporto con suo padre, anche in relazione al lavoro scelto. Lo aveva fatto in questo caso, non senza un pizzico di sarcasmo e sottolineando anche una sfumature di disapprovazione da parte del padre, secondo cui il figlio Gianluca aveva "dei tempi comici penosi".

I ricordi di Gianluca Arena con suo padre

Sempre basandosi sui racconti di Gianluca Arena – uno dei due figli dell'attore, l'altro si chiama Lorenzo – nelle pieghe del rapporto con il padre si celavano divergenze e incomprensioni. "Una festa alla quale avrei dovuto dare più importanza in passato", dice celebrando la festa del papà di alcuni mesi fa e mostrando una foto di sé neonato in braccio al padre Bruno. E poi un'altra foto di famiglia, in cui scrive: "Ci siamo concentrati troppo spesso sulle nostre differenze, invece di pensare a quante cose ci accomunano".

La morte di Bruno Arena rappresenta un grande lutto nel mondo dello spettacolo. Tanti i volti noti e amici che in questi ultimi anni, in seguito all'aneurisma del 2013, lo avevano supportato e sostenuto affinché potesse riprendersi per tornare di nuovo sul palco. Il primo personaggio del mondo dello spettacolo a parlarne pubblicamente è stato Paolo Belli, amico di vecchia data di Bruno Arena, che ha pubblicato una vecchia foto scattata insieme a lui.