Max Cavallari ricorda Bruno Arena e svela: “La mia prima figlia è sua nipote Ospite di Verissimo, Max Cavallari ha ricordato la sua spalla, Bruno Arena, morto pochi giorni fa. In studio anche la moglie di Arena, Rosy, e suo figlio Gianluca.

A cura di Andrea Parrella

È trascorsa poco più di una settimana dalla morte di Bruno Arena. Il comico è morto a nove anni di distanza dal suo malore che lo costrinse su una sedia a rotelle, privato della parola e impossibilitato a tornare sul palco. Ospite di Verissimo, il suo partner di sempre Max Cavallari lo ha ricordato con commozione, parlando della loro intesa sul palco, accomunati da una grande sintonia:

Mi mancheranno le nostre conversazioni quando dovevamo fare spettacolo, io a volte lo stressavo, a volte metteva le cuffie, tutto quello che c'è dietro le quinte. Quando avevo un problema mi faceva ridere, senza parlare. Questo mi manca.

Cavallari ha quindi raccontato i momenti difficili dopo il malore, quando tutti capirono che Arena non sarebbe stato in grado di tornare sul palco: "Ho ricominciato sul palco perché mi ha spinto lui a farlo. All'inizio non ci riuscivo, era difficile farlo da solo, mi guardavo attorno e mi mancava lui".

In studio anche il figlio di Bruno Arena, Gianluca, con cui Max Cavallari spera di poter lavorare in futuro. Il racconto di Gianluca Arena parte dalla telefonata di sua madre, la sera in cui gli h annunciato la morte di Bruno: "La telefonata è iniziata come una telefonata qualsiasi, ma io al pronto ho sentito il momento in cui ha raccolto il coraggio di dirmi una cosa del genere al telefono. La ringrazio perché a parte in questa ultima situazione, io ho potuto avere una vita perché mia madre ha preso in mano una situazione e ci ha dato modo di andare avanti".

La moglie di Bruno Arena, Rosy, racconta come siano cambiate le cose dopo il malore: "La vita è cambiata per tutta la famiglia, di colpo. Questi anni li ha regalati a noi, è stato il nostro eroe[…] Ci siamo sempre detti che se fosse successo qualcosa ci saremmo dati forza a vicenda. Prima era lui a darmi la forza e dopo sono dovuta essere io. ".

Cavallari quindi ha svelato un dettaglio ignoto fino ad ora: "La mia prima figlia, Alice, ha 29 anni ed è la nipote di Rosy, perché figlia di sua sorella. Di fatto è la nipote di Bruno". Proprio sul suo rapporto con i figli Cavallari ha concluso: "Cosa mi direbbe Bruno oggi? Mi sveglierebbe perché non sono un papà troppo presente, perché sono divorziato".