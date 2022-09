Il funerale di Bruno Arena si terrà a Varese venerdì 30 settembre: l’annuncio del figlio Gianluca Bruno Arena, comico del duo I Fichi d’India, è morto a 65 anni. In queste ore, il figlio Gianluca ha fatto sapere quando e dove si terrà il funerale.

A cura di Daniela Seclì

Bruno Arena è morto a 65 anni. La notizia della scomparsa del comico del duo I Fichi d'India è stata data da Paolo Belli. In queste ore, il figlio Gianluca ha fatto sapere quando si terrà il funerale. Così, tutte le persone a cui negli anni ha regalato un sorriso, potranno rendergli omaggio.

Il funerale di Bruno Arena presso la basilica di San Vittore a Varese

Gianluca Arena piange la morte dell'amatissimo padre. Dopo che è stata diffusa la tragica notizia della scomparsa di Bruno Arena, lo ha ricordato con sentite parole pubblicate sul suo profilo Instagram: "Non ero pronto…ma tanto non lo sarei mai stato… Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso". E ancora: "Il mio super eroe…alla fine della fiera…il mio papà. Buon giro in bici". Gianluca Arena ha diffuso anche la data del funerale per dare l'ultimo addio a Bruno Arena, amatissimo comico de I Fichi d'India: "I funerali si terranno a Varese presso la basilica di San Vittore, venerdì 30 settembre alle ore 15:30".

I messaggi di cordoglio di Paolo Belli e Max Cavallari

Ad annunciare la morte di Bruno Arena è stato l'amico Paolo Belli che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae con l'attore, accompagnata dalla frase: "Riposa in pace, grande amico mio". Anche Max Cavallari, amico e collega che ha condiviso con Bruno Arena l'esperienza de I Fichi d'India, lo ha salutato commosso: "Hai preso la valigia e le parrucche? Adesso farai ridere i grandi lassù….È solo un arrivederci. Ti amerò per sempre". Bruno Arena aveva avuto un aneurisma nel 2013, da allora la sua famiglia si era stretta attorno a lui, per aiutarlo nella riabilitazione. Nonostante l'assenza dal piccolo schermo, non è mai stato dimenticato e oggi, i fan dei Fichi d'India si sono riversati sui social per ricordarlo e per esprimere il loro cordoglio alla famiglia.