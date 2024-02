Roberto Baggio sbarca su Instagram grazie alla figlia, il primo post è virale: “Ciccia ora basta” Roberto Baggio ha pubblicato il suo primo post ufficiale sui social con un video diventato immediatamente virale. A riprenderlo è sua figlia Valentina che gli ha voluto fare questo regalo per il suo compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Roberto Baggio ha compiuto 57 anni lo scorso 18 febbraio. Un giorno importante festeggiato con i suoi familiari che l'hanno omaggiato al meglio, specie sua figlia Valentina che sul suo account Instagram si era detta felicissima per aver potuto raggiungere suo papà in questa giornata. Oltre alla sue immensa gioia per quel momento, al suo post la figlia del Divin Codino ha anche aggiunto: "Poterlo avvicinare alle persone che tanto lo amano tramite la sua nuova pagina social è per me il coronamento di un sogno, un grande obiettivo raggiunto per la mia professione e certamente un’enorme responsabilità!".

Roberto Baggio e la sua immancabile Fiat Panda 4×4.

Di fatto Valentina ha annunciato l'iscrizione di Roberto Baggio su Instagram come regalo di compleanno. "Ciò che più desidero è creare uno spazio dove ascoltare direttamente la sua voce, la sua dolcezza e saggezza, la sua simpatia, mantenendo sempre il suo spirito bambino, timido e innocente, proprio com’è dal vivo. Long way to go! Ci vediamo presto nell’altra pagina". E l'esordio in questo caso è stato più che convincente con un video diventato immediatamente virale. Di fatto il primo post del Pallone d'Oro 1993 sul suo primo account: "Oh, Ciccia, adesso basta però".

La foto in famiglia di Baggio con la sua famiglia.

Baggio si è infatti prestato come attore in un video, in cui la figlia lo riprende in campagna, a bordo della sua famosissima Panda verde sporca di fango. Baggio arriva in salita a bordo della sua vettura e ha salutato i suoi tifosi. "Grazie a tutti per quello avete scritto e l’affetto dimostrato e vi mando un forte abbraccio, grazie mille". A quel punto l'ex fenomeno del calcio italiano pensando che la ripresa fosse finita, si è rivolto alla figlia dicendole: "Oh, Ciccia, adesso basta però". Una scena divertentissima che infatti Valentina ha prontamente postato integralmente.

Sta di fatto che il primo post ufficiale di Roberto Baggio su suo nuovo account Instagram ha raccolto diversi commenti di calciatori ex protagonisti della nostra Serie A. "Ispirazione GOAT" sottolinea Mattia Perin, secondo portiere della Juventus. Mentre Riccardo Montolivo, oggi opinionista DAZN, alza le mani: "Numero uno". Ma sono tanti i tifosi che hanno apprezzato e continuano ad apprezzare la semplicità di Baggio che resta sempre un campione in campo e fuori.