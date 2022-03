La carica di Vialli per l’Italia: “Andiamo oltre i nostri limiti, forza ragazzi!” Un accorato messaggio via social da parte di Gianluca Vialli ha scaldato la vigilia del playoff per i Mondiali Italia-Macedonia: “Essere grati e lavorare, forza Italia!”

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai è giunto il momento, l'Italia si gioca l'accesso ai Mondiali in Qatar senza ulteriori prove d'appello. Il nuovo format dei playoff la vede sfidare la Macedonia del Nord, in un match casalingo che si giocherà giovedì sera al ‘Barbera' di Palermo. Poi, se tutto andrà bene, si proseguirà con la finale che varrà il pass definitivo: o contro il Portogallo o contro la Turchia. Ma dovrà andare bene.

A incitare gli azzurri che si sono radunati attorno a Roberto Mancini, c'è anche Gianluca Vialli straordinario capo delegazione della Nazionale italiana, tra i più amati dal pubblico e dai tifosi azzurri. Di solito, basta un suo sguardo, una sua smorfia, un suo cenno o una frase per dare la carica al gruppo che lo ha eletto a uomo simbolo, al di là delle dinamiche di spogliatoio e a gerarchie da campo. Come era accaduto già agli ultimi Europei, vinti dall'Italia in un Wembley che ancor oggi si lecca le ferite ed è livido di invidia assoluta.

Gianluca Vialli non ha voluto far mancare il proprio grido anche in occasione della partita più importante della stagione per la nostra Nazionale e lo ha fatto via social dal proprio profilo ufficiale Instagram. Sullo sfondo, "La Favorita", oggi "Barbera", lo stadio di Palermo che farà da cornice all'Italia e dovrà continuare a restare un piccolo grande ‘portafortuna' per gli Azzurri che qui hanno già goduto vittorie e soddisfazioni.

In primo piano, un sorridente e felice Gianluca Vialli, che scatta il classico selfie e lancia un messaggio che va ben oltre il semplice contenuto sportivo: "Trasformare una passione in un lavoro ed in proposito ( come è successo a me!) è una cosa rara ed un privilegio assoluto. Quando succede contano solo due cose: essere grati e lavorare ogni giorno per andare oltre i propri limiti..

Forza Italia! Forza Ragazzi! 💙 To be able to turn a passion into a job and then a purpose ( like in my case!)it’s very rare and an absolute privilege. When it happens only two things count: be grateful and work hard every day to go behind your limits..

Come on Italy! Come on boys!"

Un messaggio di forza, speranza e di vita, lanciato da chi ogni giorno sta combattendo con le avversità di un destino che lo sta costringendo a lottare contro la malattia. Andando oltre i propri limiti. E superarli.