La BBC annulla la sospensione di Gary Lineker: tornerà in tv dopo la frase contro il governo Dietrofront da parte della BBC: dopo lo sciopero del weekend l’emittente ha deciso di reintegrare Gary Lineker.

A cura di Ada Cotugno

Gary Lineker tornerà al timone di Match Of The Day, la popolare trasmissione sportiva che conduce dal 1999. La BBC ha dovuto fare un passo indietro dopo averlo allontanato dal programma a seguito di alcune frasi pronunciate contro le decisioni del governo britannico.

Qualche giorno fa infatti l'ex giocatore aveva commentato la nuova proposta di legge presentata sul tema dell'immigrazione, definendo il linguaggio dei ministri simile a quello "usato nella Germania degli anni '30". Parole che non sono piaciute affatto all'emittente e che hanno profondamente offeso Suella Braverman, la ministra dell’Interno britannica.

La BBC aveva deciso allora di allontanarlo dalla sua trasmissione, anche perché la sua esposizione riguardo a temi politici contravviene le strette regole dell'emittente sull'uso dei social network da parte dei suoi dipendenti.

Il provvedimento ha scatenato un'ondata di polemiche: nello scorso weekend la BBC è stata costretta a stravolgere tutto il palinsesto a causa dello sciopero di moltissimi lavoratori che hanno deciso di incrociare le braccia in favore di Gary Lineker.

Per due giorni i programmi sportivi non sono andati in onda, compresi quelli radiofonici che sono stati sostituiti da podcast. Diversi colleghi di Lineker ed ex giocatori come Alan Shearer, Ian Wright e Alex Scott si sono schierati al suo fianco, costringendo l'emittente a rivedere la sua decisione.

Sabato Lineker si è presentato allo stadio per assistere alla partita tra Leicester e Chelsea e anche dagli spalti molti tifosi hanno mostrato diversi cartelli in suo supporto.

Ad annunciare il dietrofront è stato lo stesso conduttore con una serie di tweet: "Presento lo sport alla BBC da quasi 3 decenni e sono immensamente orgoglioso di lavorare con l'emittente migliore e più corretta del mondo. Non vedo l'ora di tornare sulla sedia del MOTD sabato".

"Per quanto difficili siano stati gli ultimi giorni, non è paragonabile al dover fuggire dalla persecuzione o dalla guerra per cercare rifugio in una terra lontana. È commovente vedere l'empatia verso la loro situazione da parte di così tanti di voi. Restiamo un Paese di persone prevalentemente tolleranti, accoglienti e generose". ha concluso Lineker.

Il direttore generale della BBC, Tim Davie, ha anche annunciato che ci saranno presto cambiamenti per quanto riguarda le linee guida per l'utilizzo dei social media.