Gary Lineker sospeso dalla Bbc, aveva paragonato il governo inglese a quello della Germania nazista L’ex attaccante dell’Inghilterra, che da tempo è un affermato opinionista della TV, aveva paragonato la stretta sull’immigrazione illegale alle politiche della Germania nazista. Dopo un numero enorme di polemiche Lineker è stato sospeso dal programma Match of the Day.

A cura di Alessio Morra

Gary Lineker ex grandissimo attaccante dell'Inghilterra e da anni apprezzato volto della TV inglese ha lasciato la conduzione del programma sportivo Match of the Day, in onda sulla BBC. La notizia non è inattesa, ma comunque fa scalpore. L'emittente pubblica ha annunciato il passo indietro dell'ex bomber, che era finito nella bufera per aver paragonato la stretta sull'immigrazione illegale annunciata dal Premier Rishi Sunak alla retorica razzista della Germania nazista.

L'ex calciatore di Tottenham e Barcellona non è stato licenziato, ma sospeso. La BBC fa sapere che la sospensione è provocata dalla recente attività sui social media che: "è stata giudicata incompatibile con gli standard di imparzialità richiesti in seno all'azienda. L'emittente pubblica ha aggiunto che il presentatore dovrebbe "evitare di prendere posizione su questioni politiche di partito o controversie politiche".

La sospensione di Lineker resta fino a quando non verrà trovato un accordo sull'uso dei social media secondo i canoni della BBC. Ma pare difficile giungere a un'intesa tra l'ex straordinario giocatore e l'emittente inglese. Il tweet della discordia era stato profondamente criticato da esponenti di rilievo del governo come la ministra degli Interni Suella Braverman e dal Leader of the House, Penny Mordaunt. Come loro erano stati durissimi tanti esponenti dei Tory. Il Primo Ministro inglese Sunak aveva risposto indirettamente alla polemica a margine di un vertice con Macron difendendo la sua politica sull'immigrazione.

La BBC dunque per ora esclude Lineker perché bisogna: "Evitare prese di posizione politiche", ma cosa ha scritto esattamente l'ex bomber. Su Twitter, dove spesso in realtà ha fatto delle gaffe, Lineker aveva contestato il nuovo disegno di legge sull'immigrazione messo a punto dal governo che punisce i richiedenti asilo che arrivano in Inghilterra passando illegalmente dal Canale della Manica: "Siamo oltre l’orrido. Noi accogliamo già pochi migranti rispetto agli altri grandi Paesi in Europa. Fantastico, vedo che la libertà di opinione per chi ha idee contrarie al comando è sempre promossa. Questa politica è solo crudele, diretta ai più vulnerabili, non così diversa da quella usata dalla Germania negli Anni Trenta. E poi sarei io quello che ha superato i limiti?".

Per protesta contro questa decisione ha deciso di abbandonare Match of the Day (MOTD) anche l'ex bomber dell'Arsenal Ian Wright. E a ruota è arrivato anche il forfait di Alan Shearer, un altro ex grande bomber nonché grande protagonista del programma. Pure lui ha detto che non si presenterà sabato.