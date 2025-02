video suggerito

La battaglia dell'Ajax in dieci per quasi tutta la partita: subisce più di 30 tiri ma va agli ottavi L'Ajax si porta a casa la qualificazione agli ottavi di Europa League dopo aver giocato una battaglia contro l'Union Saint-Gilloise. Gli ospiti rimontano il risultato dell'andata ma poi perdono nonostante l'uomo in più e ben 34 tiri effettuati.

A cura di Fabrizio Rinelli

Più che una partita quella dell'Ajax di Farioli è stata un'autentica battaglia contro l'instancabile Union Saint-Gilloise capace di rimontare i due gol di vantaggio segnati dagli olandesi all'andata portando la gara di ritorno dei playoff di Europa League ai supplementari. Come se non bastasse però, l'Ajax è rimasto anche in dieci per l'espulsione dell'ex interista Klaassen che ha spianato la strada alla squadra belga. Il gol iniziale di Mac Allister e quello di David rimettono il punteggio tra andata e ritorno sul 2-2 dopo appena 28 minuti di gioco. Un incubo per Farioli che vede l'eliminazione vicina.

Nonostante tutto però i Lancieri resistono agli attacchi degli avversari dando vita a uno scontro in campo senza precedenti. Le due squadre lottano, l'Ajax spera di arrivare ai supplementari dopo aver capito che sarebbe stato difficile riuscire a bucare la difesa belga con un uomo in meno. E così al termine dei 90 minuti si procede con i supplementari che incredibilmente vedono l'Aax trovare il gol con Taylor su rigore. A quel punto l'Ajax alza un muro per evitare il ritorno dell'Union Saint-Gilloise che al fischio finale chiuderà la partita effettuando ben 34 tiri.

Momenti di tensione dopo una partita infinita.

Di queste 11 finiscono nello specchio della porta. Le statistiche finali della sfida pendono tutte dalla parte dei belgi che chiaramente hanno giocato praticamente tutta la partita con un uomo in più. Oltre alla conclusioni in porta balza agli occhi anche il possesso palla pari al 66% da parte degli ospiti e le XG (il dato che misura il numero di reti attesi dalla squadra in base ai tiri effettuati ndr) pari a 4.29 rispetto a 1.70 dell'Ajax. Addirittura l'Union Saint-Gilloise è arrivato a calciare in porta ben 23 volte evidenziando ulteriormente il numero incredibile di tentativi di segnare.

L'Ajax resiste in maniera eroica e porta a casa gli ottavi di Europa League

Al triplice fischio però è l'Ajax a festeggiare la qualificazione agli ottavi di Europa League con un punteggio complessivo di 3-2. L'Union Saint-Gilloise esce a testa altissima ma con il rammarico forse di aver perso un'occasione d'oro per passare il turno dopo aver anche sprecato un numero imprecisato di occasioni da gol. I Lancieri hanno difeso con intelligenza, senza scoprirsi e rischiare, riuscendo a trovare il gol anche con un pizzico di fortuna. Una partita che rilancia completamente le ambizioni di vittoria dell'Ajax di Farioli che continua ad essere sorprendente agli occhi dell'Europa.