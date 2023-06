Kvaratskhelia rinuncia agli Europei con la Georgia: “È difficile tornare a giocare ad alti livelli” Kvaratskhelia non parteciperà al prossimo Europeo Under 21 con la Georgia: “Per motivi sportivi dopo una stagione difficile sarò solo un semplice tifoso”

Khvicha Kvaratskhelia non parteciperà agli Europei Under 21. La giovane stella del Napoli ha annunciato ufficialmente di aver rinunciato alla convocazione fatta della Georgia per il prossimo torneo che si disputerà proprio nel suo Paese dal 21 giugno all'8 luglio.

Nessun infortunio o tensione interna alla nazionale: Kvara ha deciso di prendersi un periodo di riposo dopo una stagione molto intensa, la prima giocata ad altissimi livelli e che lo ha trasformato in uno dei giovani più seguiti del panorama europeo.

Attraverso una nota il georgiano ha spiegato nel dettaglio tutta la situazione, così da evitare speculazioni: "È un grande onore essere un membro della squadra che tra pochi giorni giocherà l'Europeo Under 21. Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile tornare a giocare in una competizione di così alto livello in così poco tempo. Pertanto, voglio che i tifosi sappiano la mia posizione".

Nell'ultima stagione ha contribuito a regalare al Napoli lo Scudetto dopo 33 anni di attesa e ha trascinato la squadra per la prima volta ai quarti di Champions League grazie ai gol, agli assist e al feeling magico creato con Victor Osimhen.

Per Kvara è stato un anno impegnativo e per questo ha scelto di fare un passo indietro: "Nonostante il mio desiderio di esserci, per motivi sportivi dopo una stagione difficile, sarò con voi come un normale tifoso della nostra nazionale".

Gli ultimi impegni con la Georgia prima delle vacanze saranno le due amichevoli programmate in questa finestra: "Ora sono completamente concentrato sulle partite che attendono la nazionale georgiana contro Cipro e Scozia. Voglio augurare un grande successo a tutti, ai miei compagni di squadra, a tutta la nazionale, allo staff tecnico e alla Georgia".

Poi, mentre la nazionale andrà in ritiro, Kvara si concederà qualche giorno di vacanza per prepararsi a un altro grande evento, il matrimonio con la sua Nitsa che si terrà quest'estate.