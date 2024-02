Kroos fa marcia indietro e dopo 3 anni si riprende la Germania: “Me l’ha chiesto il Ct” Toni Kroos ha deciso di tornare a vestire nuovamente la maglia della Germania. Dopo tre dall’addio alla Nazionale, il centrocampista del Real Madrid ha annunciato che prenderà parte agli Europei: “Me l’ha chiesto il Ct”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Toni Kroos vestirà nuovamente la maglia della Germania. Dopo l'addio alla Nazionale nel 2021, il centrocampista del Real Madrid ha annunciato il suo ritorno con un post sui suoi account social. Tre anni dopo l'eliminazione agli ottavi di finale degli Europei, persi 2-0 contro l'Inghilterra, il giocatore, tra i più vincenti in Europa e nel mondo, ha fatto sapere di essere pronto e di sentirsi bene per vivere subito da protagonista i prossimi impegni. Gli Europei soprattutto che vedranno la Germania ospitare l'edizione del torneo 2024.

"Gente, breve e indolore: a marzo giocherò di nuovo per la Germania. Perché? Siccome me l'ha chiesto Il Ct, mi sento pronto e sono sicuro che con la squadra ai Campionati Europei, è possibile molto di più di quanto la maggior parte creda in questo momento!". Questo il suo post diventato immediatamente virale in Germania ma anche e soprattutto in Spagna. Già, perché il contratto di Kroos con il Real Madrid in scadenza il 30 giugno 2024 non è ancora stato rinnovato e si parlava anche di un suo possibile addio al calcio giocato a 34 anni.

Il fatto che torni però a vestire la maglia della Germania vuol dire che voglia continuare, è chiaro, ma anche che forse possa aver pensato di vincere gli Europei con la Nazionale tedesca da protagonista proprio davanti al pubblico di Berlino. In Spagna si era anche parlato di un possibile piano B offerto da Ancelotti a Kroos: un ruolo di spicco nel suo staff tecnico. L'ipotesi che però possa continuare a giocare ancora per un altro anno nella capitale spagnola non è assolutamente da scartare anche se sullo sfondo diversi top club fiutano l'affare a zero.

Intanto diversi sono stati i giocatori che hanno commentato il post di Kroos. Da ex compagni di squadra come Jerome Boateng e Muller fino a quelli attuali come Bellingham e Lucas Vazquez oppure Rudiger e Alaba. "Se si ritirerà alla fine di questa stagione è perché ha carattere e pa**e" aveva detto di lui lo stesso Ancelotti che ora potrà gustarsi Kroos giocare anche con la Germania con la speranza che possa chiudere la carriera con un altro esaltante titolo con la Nazionale dopo la delusione del 2021.