Koulibaly sconcertato: il suo telefono è sparito durante la festa al palazzo presidenziale Durante la festa per il successo in Coppa d’Africa nel Palazzo Presidenziale del Senegal Koulibaly ha visto sparire il suo telefono.

A cura di Alessio Morra

Il Senegal domenica scorsa ha vinto la Coppa d'Africa per la prima volta, decisivi sono stati i calciatori simbolo della nazionale: Koulibaly, Mané e il portiere Mendy. Un tris d'assi per battere ai rigori l'Egitto di Salah. Le feste della nazionale senegalese sono state belle, gioise e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Per i calciatori al ritorno in patria c'è stato un bagno di folla, tutto avvenuto dopo una notte in cui tutti i big hanno avuto modo di dormire con la coppa.

Il capitano del Senegal Koulibaly ha mostrato tutta la sua sportività e la sua classe dopo la partita quando ha provato a consolare un calciatore egiziano che aveva fallito uno dei rigori e da vero capitano ha guidato la squadra anche nelle celebrazioni prima sul campo in Camerun e poi in patria. Ma proprio il difensore del Napoli ha subito una disavventura che lo ha colpito molto, perché mentre era al palazzo presidenziale KK ha visto sparire il suo telefono.

Lunedì la nazionale del Senegal è tornata in patria, a Dakar c'erano migliaia di persone ad accogliere la squadra scortata per chilometri. Poi nella giornata di martedì c'è stato l'incontro con il Presidente Macky Sall, che ha accolto i calciatori, l'allenatore e lo staff al palazzo presidenziale. Sall ha insignito tutti loro dell'Ordine Nazionale del Leone e ha premiato i calciatori con 75 mila euro e due appezzamenti di terra, uno di 200 metri quadri a Dakar e uno di 500 nella città di Dammiadio. Il clima di festa però è stato spezzato via per Kalidou Koulibaly, che mentre era al Palazzo Presidenziale ha scoperto che il suo telefono è sparito. E da alcune immagini postate sui social si nota come il calciatore partenopeo sia davvero dispiaciuto, stupito e anche sconcertato quando capisce che il suo telefono era sparito.

I calciatori e lo staff accompagnati da una folla festante si erano recati al Palazzo Presidenziale, e in quei frangenti concitati qualcuno deve aver preso il telefono di Koulibaly, che avverte subito la gendarmeria. Parte una veloce indagine, complicata considerato il caos. Si cerca di circoscrivere tutto e si prova a capire se qualcuno dei presenti abbia sottratto il telefono al difensore del Napoli, ma tutti gli sforzi non hanno dato frutti. Il telefono di KK è sparito.