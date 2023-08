Koulibaly cerca di parlare con Neymar in francese dopo 6 anni al PSG: la reazione è imbarazzante L’attaccante brasiliano e il difensore senegalese sono stati avversari in Champions ma ora sono compagni di squadra nell’Al-Ahli. Un video svela un particolare curioso del loro incontro in palestra.

L’incontro tra Neymar e Koulibaly nella palestra del club arabo.

Kalidou Koulibaly e Neymar si erano incontrati da avversari in Champions. Nel doppio confronto nel girone tra Paris Saint-Germain e Napoli il difensore senegalese e il brasiliano erano sui lati opposti della barricata e dettero vita a duelli esaltanti: 2-2 al Parco dei Principi, 1-1 al Maradona (allora ancora San Paolo) nel doppio confronto che vide la stella della Seleçao fare fuoco e fiamme in tandem con Mbappé.

Accelerazioni improvvise, dribbling e fraseggi stretti misero a dura prova la tenuta dei partenopei con il centrale senegalese che si distinse per un incredibile recupero in tackle su Kylian, al quale strappò la sfera dai piedi mentre partiva in contropiede con un anticipo perfetto per tempismo e gesto atletico.

L’ex attaccante del Psg e l’ex difensore del Chelsea insieme nell’Al–Ahli.

Oggi il centrale ex Chelsea e O Ney indossano la stessa maglia, è quella dell'Al-Ahli che li ha ingaggiati versando fior di milioni sia ai club che li hanno ceduti sia nelle loro tasche. In particolare, le richieste e le clausole inserite dal sudamericano sono quelle che più hanno fatto discutere: i suoi desideri/capricci sono stati esauriti pur di averlo in rosa. Non hanno badato a spese per lui né per altre (ex) stelle del calcio europeo che sono volate dall'altra parte del mondo, a cominciare da Cristiano Ronaldo fino allo stesso Neymar.

Per vedere in campo quest'ultimo, però, servirà ancora un po' di tempo a causa di un infortunio retaggio della sua ultima esperienza a Parigi. Nell'attesa del debutto, il "neo-acquisto" ha iniziato a prendere confidenza con il nuovo ambiente. Ad accoglierlo c'è stato proprio Kouibaly che come mostrato in un video gli ha dato il benevenuto. I due si ritrovano nella palestra della squadra saudita e si salutano con affetto. Poi, però, succede qualcosa che crea qualche momento di leggero imbarazzo.

In una breve sequenza video condivisa sui social emerge un dettaglio che non passa inosservato: il difensore senegalese – che ha anche nazionalità transalpina – si è presentato a Neymar chiedendogli se parlasse francese. La riposta del brasiliano spiega bene quanto sia stato difficile il suo inserimento nelle realtà capitolina a prescindere dalle recenti contestazioni scaturite dai risultati al di sotto delle attese della squadra e, più ancora, dello stesso calciatore.

Il brasiliano è ancora infortunato, non si sa quando potrà esordire.

"Se parlo francese? Un pochino…", ha ammesso con ironia Neymar che in Francia è arrivato nell'estate del 2017: il Psg se lo aggiudicò pagando una cifra mostruosa (anche allora) per il suo trasferimento dal Barcellona (222 milioni di euro) ma la sua avventura s'è conclusa senza infamia e senza lode alla luce di ben altre premesse. La nuova vita sportiva è in Arabia Saudita ma nessuno, nemmeno il tecnico Jorge Jesus può mettere la mano sul fuoco per il suo debutto. L'infortunio lascia sospese ancora incognite: "Non giocherà perché non può giocare – ha ammesso con estrema franchezza. Non può già allenarsi. Deve recuperare a livello muscolare". Servirà attendere ancora prima che parli pure la lingua del campo.