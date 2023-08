Slitta il debutto di Neymar in Arabia Saudita: è infortunato e non si sa quando potrà giocare I tifosi dovranno attendere ancora per vedere Neymar alle prese con la sua nuova avventura: il brasiliano è infortunato e il debutto con l’Al-Hilal non ha ancora una data stabilita.

A cura di Ada Cotugno

Neymar è la nuova star della Saudi Pro League: il brasiliano ha vissuto una notte da sogno nella presentazione organizzata dall'Al-Hilal con fuochi d'artificio e droni, ma il suo arrivo nel nuovo campionato porta già qualche problema. I tifosi dovranno attendere prima di vederlo in campo, dato che non può ancora essere utilizzato dall'allenatore Jorge Jesus.

Un piccolo intoppo per tutti quelli che erano già pronti a recarsi allo stadio per vedere il nuovo campione, arrivato in Arabia Saudita qualche giorno fa. Il brasiliano era già pronto per la sua nuova avventura, ma al momento delle visite mediche è stato evidenziato un piccolo problema fisico che lo terrà in panchina nelle prime uscite. La notizia negativa è legata al tempo di recupero: lo staff del club arabo non ha saputo chiarire quando avverrà il suo rientro in campo, stabilendo per certo che Neymar dovrà saltare le prossime due partite.

A comunicarlo è stato l'allenatore durante la conferenza stampa, rispondendo alla curiosità della stampa locale che ha tutti goi occhi puntati su di lui: "Neymar è uno dei migliori giocatori al mondo e ci porterà molto. Ha un leggero infortunio che gli impedirà di partecipare agli allenamenti nei prossimi giorni. La durata della sua assenza non è stata ancora definita, e io non so perché sia ​​stato convocato in nazionale".

Per adesso il brasiliano dovrà accontentarsi soltanto della scenografica presentazione, degna di un vero campione con migliaia di tifosi, fuochi d'artificio e disegni fatti in cielo con i droni. Per entrare in azione assieme al resto dei suoi compagni dovrà pazientare un po'.

Servirà anche la sua qualità all'Al-Hilal per provare a risalire la classifica dopo le prime due partite di questa stagione che hanno portato quattro punti. Assieme a Neymar è stato presentato anche Bono, portiere vincitore dell'Europa League con il Siviglia e l'allenatore ha anche annunciato l'arrivo di Mitrovic dal Fulham per rinforzare l'attacco.