L’ultimo abbraccio tra Mbappé e Neymar: a Parigi è gelo in pieno agosto, ora è davvero finita Dopo il blitz in Arabia Saudita per firmare il principesco contratto con l’Al Hilal, Neymar è tornato a Parigi per salutare compagni e staff del PSG. Tanto affetto, ma anche un momento abbastanza gelido: l’ultimo abbraccio con Kylian Mbappé.

A cura di Paolo Fiorenza

Da qualche ora Neymar è ufficialmente un giocatore dell'Al Hilal, che lo ha annunciato con un video dal grande hype. Il club saudita è riuscito a convincere il 31enne brasiliano mettendo sul tavolo una cifra astronomica: il contratto biennale firmato dall'ex Barcellona gli farà guadagnare fino a 400 milioni totali includendo bonus e sponsorizzazioni. O Ney a quel punto ha capito che avrebbe potuto chiedere agli arabi anche la luna e si è lasciato andare alle richieste più folli, tra auto di lusso, aerei privati, cuochi e sottocuochi, fino ad arrivare alle bibite della sua marca preferita che dovranno essere sempre presenti nel frigo di casa (dove per casa si intende una reggia con tre saune e un personale da albergo 5 stelle).

Una delle ultime immagini felici di Neymar in maglia PSG: era il 3 agosto in amichevole

L'Al Hilal ha detto sì a tutto pur di avere il contratto firmato, facendo così un favore enorme anche al PSG, che non solo si è liberato di un giocatore ormai indesiderato – come a lui comunicato qualche giorno prima direttamente dal tecnico Luis Enrique – ma ha anche ricevuto un importo enorme per il suo cartellino, circa 100 milioni che possono arrivare a 120 con i bonus. Tutti contenti dunque ed allora l'ultimo giorno di Neymar a Parigi, al centro d'allenamento del PSG, è stato l'occasione per dimenticare i veleni e salutarsi col sorriso sulle labbra. Un sorriso che per qualcuno è apparso affettuoso e sincero, mentre per qualcun altro è parso un ghigno, ricambiato dal gelo del brasiliano.

Inevitabile pensare questo nel vedere l'abbraccio abbastanza stiracchiato tra Neymar e Mbappé, probabilmente reciprocamente sollevati dal non vedersi mai più in spogliatoio, dovendo condividere una situazione che aveva generato frizioni roventi tra i due, perfino su chi dovesse battere i rigori. È noto che il francese aveva chiesto la testa del brasiliano la scorsa estate in sede di rinnovo, ritrovandosi poi nuovamente in squadra Neymar, e qualcuno in Francia sostiene che proprio la messa alla porta del paulista, stavolta fatta senza indugi dal club parigino, potrebbe essere una delle chiavi del riavvicinamento degli ultimi giorni tra Mbappé e il PSG, che lo ha reintegrato negli allenamenti in gruppo.

Le immagini diffuse dal club campione di Francia sui propri canali social hanno mostrato poi altre scene del ritorno a Poissy di Neymar, avvenuto oggi dopo il blitz in Arabia Saudita. Ben più calorosi sono sembrati gli abbracci con Hakimi, Bernat, Kurzawa, Fabian Ruiz, Kimpembe e Kang-in Lee, così come è stato un bel momento quando i compagni lo hanno fatto passare attraverso un picchetto d'onore, colpendolo con affettuose pacche. A Parigi non è più tempo di cattivi pensieri, il che significa solo una cosa: adesso è davvero finita.