Neymar atterra su un letto di milioni in Arabia: c’è l’ombra di Mbappé dietro alla cessione L’Al-Hilal garantirà a Neymar un biennale da 100 milioni all’anno. Ma ci sono anche le tensioni con Mbappé dietro al suo addio al PSG.

A cura di Ada Cotugno

C'è l'Al-Hilal nel futuro di Neymar: il brasiliano aveva espresso al PSG il desiderio di trovare una nuova destinazione in questo calciomercato e l'occasione gli è stata servita su un piatto d'argenti. Anzi d'oro, viste le cifre che guadagnerà in Arabia Saudita con il nuovo contratto.

I sauditi non si sono tirati indietro e oltre ai 90 milioni versati ai parigini per il cartellino del giocatore (sotto contratto fino al 2027), hanno deciso di investire per lui 100 milioni di euro a stagione per due anni, cifre da capogiro alle quali ci siamo abituati in questa strana estate di mercato.

Nonostante Neymar abbia fatto intendere la volontà di vestire di nuovo la maglia del Barcellona, è stato l'Al-Hilal a spuntarla. Difficile rinunciare a un accordo così, tanto che il brasiliano secondo The Athletic starebbe già svolgendo le visite mediche con il suo nuovo club.

Tutto è accaduto molto in fretta, a cominciare dal divorzio con il PSG. Nel giro di una settimana Neymar è stato messo fuori rosa e Luis Enrique non lo ha convocato per la prima partita di campionato. Anche Mbappé aveva subito la sua stessa sorte, ma è stato reintegrato dopo aver ribadito la volontà di restare a Parigi.

L'addio di Neymar capita con un tempismo perfetto. La stella francese potrebbe non sentire troppo la mancanza del compagno d'attacco: un anno fa Mbappé avrebbe spinto per la cessione del brasiliano a causa di alcune tensioni interne nate tra i due.

Il francese era stato designato come primo rigorista da Galtier, una scelta che non aveva incontrato il gradimento di Neymar che si sentiva surclassato da quella che a tutti gli effetti era la grande stella di casa. E per questo la società aveva deciso di lasciare andare l'ex Barcellona, anche se la cessione si è concretizzata un anno più tardi.

Tra i due c'è sempre stata sopportazione per il bene della squadra, ma è stato difficile nascondere le scintille dietro le quinte. Ancora una volta Mbappé ha deciso di restare, dopo la minaccia di trasferirsi a zero al Real Madrid per il prossimo anno, e adesso potrà dominare incontrastato in attacco senza il suo compagno-rivale.