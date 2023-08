Neymar cede alla tentazione Arabia: via dal PSG per accettare un contratto mostruoso Neymar segue tutti e decide di accettare anche lui l’Arabia. Accordo tra il PSG e l’Al Hilal. Il brasiliano percepirà un ingaggio mostruoso firmando un biennale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cacciato dal PSG e chiaramente non convocato per la prima gara stagionale dei francesi. Oggi Neymar però non sembra essere più un peso per i parigini. Il Barcellona aveva provato a tutti i costi a provare una soluzione per riprendersi il brasiliano e formare un attacco formidabile al fianco di Lewandowski. E invece così non è stato. L'Arabia Saudita e l'entusiasmo per il recente successo dell'Al Nassr nella Champions nazionale della scorsa notte ha fatto breccia nel cuore del brasiliano che ha dunque scelto l’Al Hilal per il suo prossimo futuro.

E pensare che Neymar era arrivato al PSG nel 2017 dopo 4 anni nelle file del Barcellona. In Ligue 1 ha totalizzato 112 presenze segnando 82 gol e vincendo cinque campionati francesi, due coppe di Lega, tre Coppe di Francia e tre Supercoppe francesi. La Champions League vinta al Barcellona invece gli è sempre sfuggita in Francia. Sembrava poter essere uno dei baluardi della squadra transalpina e invece ora i due club hanno trovato l'accordo dopo quello già raggiunto dal giocatore.

Verratti, Neymar e Lee durante il ritiro del PSG.

Ben 80 milioni l'accordo tra PSG e Al Hilal per il cartellino del giocatore. Un trasferimento dunque che si è concretizzato nelle ultime ore proprio mentre i parigini erano alle prese con la grana Mbappé. Cifra tutto sommato buona per un 31enne che andrebbe ulteriormente ad arricchire di campione il campionato arabo. Neymar non giocherà più in Europa ma resterà sempre uno dei giocatori più pagati del mondo. Il suo contratto sarà un biennale da 80-85 milioni annui (bonus inclusi).

Ben 180/180 milioni di euro complessivi nelle cifre dell'accordo che il brasiliano sta andando a stipulare con gli arabi. Tutto dipendeva però dal PSG che partiva da una richiesta di 100 milioni, limata fino a quota 80 milioni. Dopo sei stagioni controverse l’ex blaugrana è ormai vicino all’addio. I tifosi del PSG, dopo l'ennesima uscita dalla Champions nella passata stagione, avevano fatto sentire al giocatore tutto il loro disappunto invitandolo a cercare altrove. Neymar ha fatto tutta la preparazione e ora è pronto davvero all'addio.