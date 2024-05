video suggerito

Luis Enrique si dimentica di far giocare Keylor Navas nella partita d’addio al PSG: “Non lo sapevo” Keylor Navas sperava di poter salutare il Parco dei Principi e il pubblico di Parigi nell’ultima partita casalinga del PSG contro il Tolosa e invece così non è stato. Il portiere andrà via a parametro zero a fine stagione ma Luis Enrique era all’oscuro di tutto: “Non lo sapevo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella contro il Tolosa è stata l'ultima partita di Keylor Navas a Parigi con la maglia del PSG. Tuttavia, il portiere non ha giocato in quella che sarebbe stata la sua serata d'addio al popolo parigino. In porta infatti, quando sono state diramate le formazioni ufficiali, c'era Arnau Tenas. Una scelta che è apparsa subito strana a tutti dato che il PSG ha già vinto il campionato francese ed è fuori dalla Champions. Senza più obiettivo non ci sarebbe stato alcun problema a schierare Keylor Navas e invece pare che Luis Enrique abbia dimenticato di schierarlo dal primo minuto.

E pensare che Mbappé ha segnato un gol ed è andato ad abbracciare proprio in panchina. Un gesto che doveva già far sorgere qualche domanda a Luis Enrique che invece, a detta sua, era ignaro di tutto. Scopre infatti solo in conferenza stampa nel post partita che contro il Tolosa sarebbe stata l'ultima partita di Keylor Navas davanti al suo pubblico di Parigi. Il portiere del Costa Rica infatti andrà via a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto. Ma Luis Enrique era evidentemente all'oscuro di tutto: "Non sapevo che quella di oggi sarebbe stata la sua ultima partita".

L'abbraccio di Mbappé a Keylor Navas dopo il gol realizzato.

Chiaramente i media francesi sono rimasti spiazzati dalle sue parole. In tanti si chiedono come mai nemmeno nessun membro del suo staff tecnico sia stato in grado di fargli presente che contro il Tolosa Keylor Navas avrebbe potuto giocare la sua ultima partita al Parco dei Principi. Eppure anche nello spogliatoio i calciatori erano pronti a tributargli il giusto saluto. "Questo è il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain. Non ho intenzione di prolungare il mio contratto, concluderò la mia avventura tra poche settimane – aveva scritto in una nota Navas – La mia ultima partita al Parco dei Principi sarà domenica".

Peccato che però tutto il mondo avesse letto il suo messaggio tranne il suo allenatore che ha poi sottolineato quanto spiegato in precedenza. "A Mbappé il pubblico ha reso l'omaggio che meritava perché è una leggenda del club". Poi sulla questione Navas ha ribadito: "Prendo io le decisioni in base a ciò che ritengo migliore per la squadra". Sicuramente c'è qualcosa di strano dietro a questa scelta di lasciare Keylor Navas in panchina in questa ultima partita in casa in cui il PSG è anche uscito sconfitto 3-1.