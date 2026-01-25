Konè infortunato, lascia il campo inconsolabile in Roma-Milan: cosa si è fatto e i tempi di recupero

Al 58′ di Roma-Milan Gasperini ha dovuto fare a meno di uno dei suoi titolarissimi a centrocampo, Manuel Koné che si è infortunato e ha dovuto lasciare l'Olimpico zoppicando. Inconsolabile, il nazionale francese prima di uscire dal terreno di gioco si è messo ripetutamente la maglia a copertura del volto, cercando di nascondere alle telecamere non solo le smorfie di sofferenza ma soprattutto la rabbia e la delusione di un problema muscolare non di poco conto. Se venisse confermato lo stiramento con lesione alla coscia destra potrebbe stare fermo almeno per un mese saltando diverse partite con la Roma.

Cosa si è fatto Koné in Roma-Milan: problemi al flessore sinistra, esce zoppicando dall'Olimpico

Il centrocampista francese si è fermato poco dopo la ripresa della sfida contro il Milan allo Stadio Olimpico. Ad inizio secondo tempo ha evidentemente accusato un problema al flessore della gamba sinistra che lo ha costretto a fermarsi subito, mostrando cenni di sofferenza e una malcelata rabbia e frustrazione. Il numero 17 giallorosso, ha chiesto il cambio immediato alla panchina capendo la gravità del problema muscolare e al suo posto è entrato Niccolò Pisilli, mentre il francese usciva dal terreno di gioco applaudito da tutto l'Olimpico.

Konè in campo contro il Milan, la sua gara è durata solo un’ora per il problema muscolare

L'infortunio di Koné, lo stop e quante partite salta: si spera di riaverlo per Napoli-Roma

Un infortunio serio, arrivato senza alcun contatto fisico particolare, che potrebbe costringere Manuel Koné ad un lungo stop. Nelle prossime ore gli esami strumentali che verranno effettuati faranno chiarezza sulla diagnosi esatta dell'infortunio per fornire soprattutto la gravità del danno e i tempi di recupero. Se dovesse esserci una lesione muscolare Koné rischia un lungo stop, di almeno un mese. Questo vorrebbe dire che Gasperini e la Roma perderebbero uno dei principali interpreti in mediana: il calendario è molto fitto e le partite saltate sarebbero molteplici tra campionato ed Europa. Sicuramente non ci sarà per Panathinaikos-Roma di Europa League del 29 gennaio, poi la corsa contro il tempo in Serie A: salterebbe le due sfide casalinghe contro Cagliari e Cremonese, e soprattutto la trasferta del Maradona quando il 15 febbraio ci sarà Napoli-Roma che potrebbe anche coincidere con il suo ritorno a disposizione.