Klopp è una furia, il quarto uomo lo trattiene: ce l’ha con un tifoso, gli urla in faccia qualcosa L’invasione di campo del tifoso del Liverpool è la nota stonata nella serata trionfale per la vittoria storica (1-0) sui Red Devils. Con quell’incursione ha rischiato di far male ai calciatori e il tecnico tedesco l’ha presa malissimo.

La reazione di Jurgen Klopp nei confronti del tifoso del Liverpool che ha fatto invasione.

Un episodio che ha tolto il sorriso a Jurgen Klopp trasformando la gioia in rabbia e poi furia cieca. È avvenuto alla fine del match tra Liverpool e Manchester United, quando il risultato era sul 7-0 in favore dei Reds e la Kop (il settore dove ci sono i tifosi più caldi) esplodeva per il trionfo schiacciante sugli avversari. Un successo storico, maturato nella ripresa quando i Red Devils sono colati a picco. Colpiti e affondati dalle doppiette di Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah e dalla rete di Roberto Firmino che è stata come ciliegina sulla torta di una serata memorabile nel bene e nel male (per la squadra di ten Hag è la peggiore sconfitta della sua storia).

È il minuto numero 88, l'attaccante brasiliano ha appena realizzato l'ultima marcatura dell'incontro. Anfield Road è in visibilio, Klopp è rivolto verso la sua panchina e sta festeggiando. La sua attenzione, però, viene catturata da qualcosa che sta accadendo nei pressi del capannello dei suoi calciatori.

Andy Robertson a terra dopo essere stato accidentalmente colpito dal tifoso dei Reds.

L'abbraccio viene turbato da un invasore di campo che, nel tentativo di avvicinarsi ai suoi beniamini per unirsi a loro in quel momento, scivola e travolge Andy Robertson scatenando una sorta di effetto palla da biliardo… nel contraccolpo resterà acciaccato anche Curtis Jones. Per fortuna nessuno dei due, a parte una leggera botta, riporterà infortuni o conseguenze particolari.

Un video registrato da uno spettatore sugli spalti e postato sui social descrive tutta la scena: si vede che alle spalle dei giocatori del Liverpool spunta la sagoma del tifoso che sta correndo perché sa che di lì a poco verrà braccato e placcato dagli steward. È ormai vicino al gruppo, perde l'equilibrio, scivola e frana addosso ad alcuni calciatori.

Non ha nemmeno il tempo di rialzarsi che già si ritrova addosso gli uomini della sicurezza: lo prendono per le braccia e per le gambe, lo rimettono in piedi con metodi spicci, gli mettono le mani dietro la schiena e lo portano via.

Gli steward hanno placcato l’invasore di campo.

Mentre viene scortato dagli agenti a pochi passi da lui arriva Klopp: è furente, con quella bravata ha rischiato di fare male ai calciatori; cammina e segue il ragazzo lungo la linea laterale: potesse fiondarsi in campo e urlargli qualcosa in faccia, lo farebbe; viene trattenuto da un assistente del direttore di gara (quarto uomo) e grida qualcosa da lontano, inveisce ed è comprensibilmente fuori di sé. È stata la nota stonata di una vittoria che ha permesso al Liverpool di salire al quinto posto in Premier League, a -3 punti dalla zona Champions.