Klopp arriva in conferenza e avvisa: “Non fatemi quella domanda, non rispondo”. Risate in sala Alla vigilia del match di Premier League contro l’Aston Villa, Jurgen Klopp si è reso protagonista di un simpatico siparietto in conferenza stampa stupendo i presenti.

A cura di Marco Beltrami

A Jurgen Klopp piace stupire. Quando il manager tedesco non riesce a farlo in campo, con il suo super Liverpool, il discorso si sposta in sala stampa dove ogni volta dimostra di trovarsi perfettamente a suo agio. L'ultima prova è andata in scena in occasione del classico incontro con i giornalisti alla vigilia del turno di Premier League che vedrà i suoi Reds ospitare l'Aston Villa. Un match non banale alla luce del ritorno ad Anfield nelle vesti di allenatore avversario dell'ex bandiera del Liverpool Steven Gerrard. Una conferenza che si è aperta in modo sorprendente, con Klopp protagonista di un siparietto esilarante.

Dopo essersi accomodato e aver salutato i presenti, il manager del Liverpool con un'espressione molto seria ha voluto ammonire tutti i presenti: "Oggi non risponderò a nessuna domanda su Steven Gerrard". Subito dopo Klopp non è riuscito a trattenere le risate, diventate contagiose per tutti i presenti. Aspettandosi ovviamente domande sul ritorno ad Anfield di Gerrard, il mister ha voluto scherzare in un clima molto sereno, dimostrando di non sentire minimamente la pressione per un appuntamento attesissimo.

Dopo le battute di rito però è arrivato il momento di rispondere sul serio alle domande su Steve Gerrard, che spera da grande professionista qual è di uscire da quello che è stato il "suo" Anfield con un risultato positivo. Klopp non ha dubbi sul valore da tecnico dell'ex centrocampista ed è certo che in futuro il suo posto sarà sulla panchina dei Reds. Quando questo avverrà? Difficile dirlo, anche perché il tedesco ha citato l'esempio Lampard-Chelsea con le cose per l'ex bandiera che non sono andate benissimo: "L'unico problema è quando è il momento giusto per farlo. Abbiamo visto quello che è accaduto a Lampard, per una storia simile. Tutto ciò che Stevie ha fatto finora sembra buono e sta andando assolutamente nella giusta direzione. È una storia meravigliosa. Posso immaginare come si senta. Stevie ha esperienza e sa come affrontare le partite ma probabilmente non ha idea di come si sentirà quando entrerà allo stadio".