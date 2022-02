Kepa entra per i rigori, non ne para e sbaglia quello decisivo: il Liverpool vince la Carabao Cup Il Liverpool vince la Carabao Cup al termine di una partita ricca di emozioni nonostante lo 0-0 che ha chiuso i tempi regolamentari e i tempi supplementari. Ai calci di rigore vincono i Reds a Wembley con Kepa che sbaglia il penalty decisivo dopo essere entrato per pararli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Liverpool vince la Carabao Cup al termine di una gara ricca di emozioni ma terminata con il punteggio di 0-0 al termine dei 90′ e dei tempi supplementari. Quattro i gol annullati, scintille, VAR e giocate di classe. Ai calci di rigore però vincono i Reds. L'errore decisivo è di Kepa che era entrato per pararli i tiri dal dischetto.

Mendy e un errore clamoroso di Mount: il primo tempo finisce 0-0

La partita inizia subito con la novità riguardante Thiago Alcantara che si fa male durante il riscaldamento lasciando il posto a Naby Keita. Lo spagnolo viene inquadrato in lacrime in panchina consolato solo dall'abbraccio di Alisson. Dopo il fischio iniziale però la gara offre comunque grandissime emozioni. In soli 45 minuti si assiste subito a tre grandi occasioni da gol. La prima dopo 6′ capita sui piedi di Pulisic che va vicinissimo alla rete. Solo il grande intervento di Kelleher, bravissimo a salvarsi da pochi passi sul tap-in dello statunitense servito da Azplicueta, riesce a salvare i Reds dallo svantaggio. E così è il Liverpool a reagire andando a un passo dalla rete del vantaggio trovando però sulla sua strada un Mendy strepitoso.

Doppio clamoroso intervento del portiere del Chelsea, prima su Keita dalla distanza e soprattuto da pochi passi sul tap-in di Mané che si dispera mettendosi le mani in testa dopo la splendida respinta del portiere senegalese con cui ha vinto la Coppa d'Africa solo qualche settimana fa. Proprio sul finire della prima frazione però, l'incredibile occasione di segnare il gol dell'1-0 capita sui piedi di Mount. L'attaccante dei Blues si divora la rete del vantaggio a seguito di un contropiede velocissimo condotto da Pulisic che apre per Havertz, splendido l'invito al centro per il compagno che spara fuori da pochi passi. Si chiude qui il primo tempo sullo 0-0.

Nel secondo tempo gol annullati a Matip e ad Havertz

Il secondo tempo si apre con lo stesso ritmo che aveva chiuso la prima frazione. Mount tenta di farsi perdonare dai propri tifosi dopo l'errore che aveva chiuso la prima frazione e sui suoi piedi infatti capita subito l'occasione per andare a gol. Pulisic premia subito l'inserimento di Mount che solo davanti a Kelleher con un preciso rasoterra vede la sua palla stamparsi sul palo. Non concento quasi al minuto 60 Mount ha la terza chance per portare in vantaggio il Chelsea: scambio nello stretto tra Havertz e l'inglese, che calcia troppo centrale favorendo la presa di Kelleher.

Nel frattempo Tuchel perde per infortunio Azpilicueta e anche l'uscita dell'esperto difensore spagnolo permette al Liverpool di guadagnare campo e costruire una grande occasione da gol. Al 64′ Salah spreca tutto davanti alla porta di Mendy (che aveva sbagliato il rinvio), con un tocco troppo morbido nella porta dei Blues salvato sulla linea da Thiago Silva! Il gol del Liverpool arriva però poco dopo con Matip che mette in rete la palla dell'1-0 su assist di Mané dopo che il senegalese aveva ricevuto palla da Alexander-Arnold. L'arbitro però, dopo l'intervento del VAR, annulla per trattenuta precedente di Van Djik.

Si resta sullo 0-0 e così Tuchel manda in campo anche Lukaku, rimasto inizialmente in panchina. Successivamente viene annullato anche un gol ad Havertz per fuorigioco di Werner che aveva crossato per la testa del compagno, bravo a battere Kelleher ma era tutto inutile. Nel finale di tempo Van Dijk, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, calcia in porta in area di rigore ma trova ancora una volta la risposta di Mendy che si distende e respinge la conclusione del difensore olandese.

Altri due gol annullati nei tempi supplementari

Dopo 29 tiri nel corso dei 90 minuti, Chelsea e Liverpool vanno ai tempi supplementari e di certo non si tirano indietro sfoderando altri 30 minuti di grande spettacolo. Nel corso dei due tempi di extra-time il Chelsea trova anche il gol con Lukaku che però finisce in fuorigioco dopo aver insaccato la porta dei Reds. I Blues proseguono a premere e trovano un altro gol, questa volta con Havertz che però finisce anche lui in fuorigioco dopo aver insaccato di nuovo la porta dei Reds. Le due squadra a quel punto sono convinte di doversi giocare la finale ai calci di rigore e così Tuchel decide di sostituire Mendy in porta per far entrare Kepa, da sempre considerato il portiere migliore a parare i rigori i per eccellenza…

Ai calci di rigore segnano tutti tranne Kepa…

Non sono bastati 120 minuti per decidere la Coppa di Lega: Chelsea e Liverpool se la giocano ai rigori. Il primo per il Liverpool lo segna Milner, poi pareggia Alonso e i Reds si riportano in vantaggio con il cucchiaio di Fabinho prima della rete di Lukaku. Van Dijk porta poi il risultato sul 3-2 e Havertz pareggia. Da questo momento in poi non si sbaglia più fino al rigore numero 20 che Kepa spara alta incredibilmente.