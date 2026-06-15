Keisuke Honda diventa virale ai Mondiali con la sua telecronaca: non conosce calciatori né regole

Il commento di Honda ai Mondiali si è trasformato in uno spettacolo per i tifosi: non conosceva i nomi di alcuni giocatori e non sapeva della pausa di idratazione.

Ad accompagnare l'esordio del Giappone ai Mondiali c'è stata la voce di Keisuke Honda, ex pilastro della nazionale inviato negli Stati Uniti per fare da seconda voce durante le telecronache. Una presenza di spessore, come spesso accade per i vari Paesi che si appoggiano ai grandi giocatori del passato, ma nel suo caso il commento si è trasformato in un vero show: il giapponese è apparso confuso per gran parte della partita, non conosceva alcuni dei giocatori e durante la pausa di idratazione è rimasto sbalordito da questa sosta per lui inaspettata.

Lo show in telecronaca di Honda

Dopo aver giocato tre Mondiali consecutivi l'ex giocatore è passato dall'altra parte sedendosi alla postazione di commento. Ma la telecronaca di Giappone-Olanda si è trasformata nel suo spettacolo personale per diverse esternazioni che hanno fatto i giro dei social. Honda è la seconda voce delle telecronache trasmesse dall'emittente NHK che ha fatto addirittura un canale dedicato alle sue numerose citazioni: per tutta la gara ha chiesto al telecronista come si chiamassero i giocatori oppure dove giocassero, scatenando le risate dei tifosi che lo stavano seguendo.

Su qualche azione si è distratto, ammettendolo in diretta, e ha cominciato a colorare il commento con alcune considerazioni. "Può esistere un'ala alta 193 centimetri?" quando ha scoperto quanto fosse alto Gakpo (dopo aver appreso il nome qualche minuto prima), oppure ancora "Dove gioca Dumfries?", "Questo giocatore è così irritante, come si chiama?" e "Guardare la Coppa del Mondo è così stancante, sono già passati 40 minuti?". Ma il momento più comico della telecronaca è arrivato durante la prima pausa di idratazione, novità introdotta in questi Mondiali di cui Honda evidentemente non era al corrente.

È stata fatta in tutte le partite, una per tempo, ma il giapponese non l'aveva mai vista. Per questo quando tutti i giocatori si sono fermati per bere è apparso sbalordito: "Danno una pausa per bere? A che serve?". Il telecronista ha risposto a ogni sua domanda e le clip sono diventate virali sui social, dove i tifosi hanno apprezzato il suo stile schietto e divertente.