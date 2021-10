Kean lancia la Juventus: vittoria pesante sulla Roma nella serata di Orsato La Juventus ha battuto di misura la Roma nel posticipo domenicale dell’8a giornata di Serie A. Decisiva una rete di Kean, per la quarta vittoria di fila della squadra di Allegri. Polemiche per la decisione dell’arbitro Orsato che in occasione del rigore parato da Szczesny a Veretout, non ha concesso il vantaggio a Abraham che aveva trovato il gol. Gol che comunque probabilmente sarebbe stato annullato per un tocco di mano di Mkhitaryan.

A cura di Marco Beltrami

La Juve batte la Roma di misura e porta a casa il quarto successo consecutivo in Serie A. È bastato un gol di Kean ai bianconeri per avere la meglio dei giallorossi nel posticipo domenicale dell’ottava giornata. Partita in cui non sono mancate le polemiche per il mancato vantaggio (Abraham ha poi segnato, in un'azione viziata anche da un tocco di mano di Mkhitaryan) in occasione del rigore concesso da Orsato alla Roma e poi parato da Veretout a Szczesny. Altra brutta notizia della serata di Mourinho l’infortunio muscolare di Zaniolo che si sottoporrà nelle prossime ore agli esami del caso. Grazie a questi 3 punti la Juventus si porta a 14 punti, alla pari con Lazio e Atalanta a meno uno dal quarto posto occupato proprio dalla Roma.

Quella tra Juventus e Roma, come da aspettative, è stata una partita ad alta intensità. I bianconeri hanno sbloccato il risultato con un colpo di testa rocambolesco di Kean dopo un'altra deviazione aerea di Bentancur, difendendosi con ordine almeno fino al finale di frazione rivelatosi incandescente. L'arbitro Orsato in maniera frettolosa non ha concesso il vantaggio ad Abraham che era riuscito a trovare la via del gol dopo un'azione concitata (che probabilmente però sarebbe stato annullato per un tocco di mano di Mkhitaryan), punendo anche con l'ausilio del Var il contatto Szczesny-Mkhitaryan. Sul dischetto però Veretout, forse irretito dalla discussione precedente con il compagno inglese che voleva sottrargli la battuta del penalty, si è fatto ipnotizzare dal portiere polacco. Seconda nota stonata dunque per la Roma dopo il precedente infortunio di Zaniolo, messo ko da un problema muscolare.

Nella ripresa, dopo che Orsato nel tunnel praticamente in diretta TV si è sfogato con i calciatori della Roma spiegando la difficoltà della valutazione sul rigore, non sono mancate le emozioni. Occasioni da una parte e dall'altra con Kean che si è mangiato il bis dopo un'acrobazia di Bernardeschi, e Vina chiuso in extremis a pochi passi da Szczesny. Nonostante il pressing finale della Roma, la Juventus comunque è riuscita con il suo proverbiale piglio a portare a casa il match, con 3 punti pesantissimi per proseguire nella risalita in classifica verso le zone altissime.