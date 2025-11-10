Kean ancora KO: Gattuso costretto a richiamare Cambiaghi in Nazionale in vista di Moldavia e Norvegia

La decisione era nell’aria dopo l’assenza per Genoa-Fiorentina e così è arrivata la nota ufficiale della FIGC su Moise Kean: il ct Gattuso ha deciso di toglierlo dalla lista dei convocati e inserire Cambiaghi, che lo scorso 14 ottobre ha fatto il suo debutto in azzurro contro Israele. Per l’attaccante viola, fatale il trauma tibiale che si aggiunge ai problemi già noti della caviglia.

Moise Kean è uscito dalla lista dei convocati per l'Italia che si appresta alle ultime due sfide per le qualificazioni Mondiali contro Moldavia e Norvegia: Gennaro Gattuso ha preso atto della nuova indisponibilità dell'attaccante della Fiorentina e ha deciso di cambiare in corsa la lista ufficiale dei convocati. La FIGC ha comunicato in una nota ufficiale che c'è stato così un cambio all'interno delle scelte del ct: niente Kean e richiamo in azzurro di Cambiaghi che già aveva fatto parte del gruppo in occasione dell'ultima sosta per le Nazionali.

Il comunicato ufficiale della FIGC: "il ct ha deciso di chiamare Cambiaghi"

Niente Kean, nuova possibilità per Cambiaghi in un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale italiana. In vista dei due incontri di qualificazione per i Mondiali 2026, contro Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano), l'attaccante della Fiorentina, infortunatosi con il proprio club di appartenenza e non a disposizione già nel match contro il Genoa, non arriverà a Coverciano. "Al suo posto il Ct ha deciso di chiamare l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi" scrive la FIGC ufficializzando il cambio, "che lo scorso 14 ottobre a Udine ha fatto il suo esordio in Nazionale nei minuti finali del match con Israele".

Per Moise Kean niente Nazionale, il problema alla tibia ha spinto Gattuso a toglierlo dai convocati

Senza Kean, Gattuso richiama Cambiaghi: l'attacco in vista di Moldovia e Norvegia

Non cambia molto nelle scelte di Gattuso, ma è pur certo che fare a meno di Kean nel momento in cui il destino chiama all'ultimo rush gli Azzurri con la chimera di altre due vittorie che potrebbero riaccendere l'ultimissima speranza, è sicuramente un gap fastidioso. Il parco attaccanti è ricco, ci sono giocatori oramai inseriti stabilmente, come Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni. Altri che sono in rampa di lancio, come Francesco Pio Esposito e, appunto, Cambiaghi. Dunque, le scelte non mancheranno ma il trauma contusivo alla caviglia del giocatore viola, crea disagi per un giocatore che Gattuso per primo avrebbe voluto provare in diverse soluzioni.

Cosa si è fatto Moise Kean e perché salterà le due partite con l'Italia

Per Moise Kean continua intanto la stagione no. L'ultima volta che si è visto in campo è stato contro il Mainz in Europa per soli 30 minuti, poi stop per la sfida al Genoa nella nuova Fiorentina di Vanoli. Per l'attaccante un trauma contusivo alla tibia che si aggiunge ai problemi alla caviglia che già lo hanno tormentato ad ottobre: distorsione senza alcuna lesione o interessamento ai legamenti che però ne hanno condizionato prestazioni e disponibilità. Fino all'ultima scelta obbligata di Gattuso di toglierlo dai primi convocati in Nazionale