Kean infortunato rischia di essere un problema anche per l’Italia di Gattuso: cosa farà il CT azzurro

Kean infortunato può essere un problema anche per l’Italia di Gattuso. Il CT azzurro puntava molto sull’attaccante della Fiorentina e ora valuta nuove soluzioni in vista delle sfide contro Moldova e Norvegia.
A cura di Fabrizio Rinelli
Paolo Vanoli sperava di avere a disposizione Moise Kean in vista della prima sfida che la sua nuova Fiorentina giocherà contro il Genoa di De Rossi in una partita che sembra essere già decisiva per il percorso delle due squadre in campionato. L'attaccante infatti non è stato convocato a sorpresa nonostante fosse sceso in campo giovedì in Conference contro il Mainz. Ma cosa è successo? Un trauma alla tibia sinistra rimediato anche in Germania e che preoccupa anche Ringhio Gattuso.

Il CT dell'Italia aveva di fatto convocato Kean per le sfide decisive in vista delle qualificazioni Mondiali che gli azzurri dovranno giocare con Moldova (giovedì a Chisinau) e Norvegia (domenica a San Siro). I playoff sono già al sicuro ma quella piccola percentuale che possa accadere un miracolo con un passo falso della Norvegia prima dello scontro diretto non viene ancora accantonata. Gattuso immaginava di schierare Kean con Retegui in attacco ma dovrà rimescolare le carte in tavola e una decisione su un possibile sostituto arriverà solo nei prossimi giorni.

Kean in azione contro il Mainz.
C'è da dire che l'attacco dell'Italia in questo momento di certo non è messo benissimo. Oltre a Retegui, che nelle precedenti sfide degli azzurri ha garantito gol e prestazioni di livello, ci sono giocatori come Scamacca e Zaccagni reduci da infortuni o leggeri acciacchi. Di fatto nel ruolo di punta c'è solo l'ex Atalanta e Pio Esposito che con l'Inter sta iniziando a giocare con continuità. A questo punto appare possibile proprio la possibilità che Gattuso faccia giocare lo stesso centravanti nerazzurro, da capire con che minutaggio.

Le altre soluzioni portano ai nomi di Orsolini, Raspadori, e Politano. In questo momento non è chiaro se Gattuso convocherà un altro giocatore al posto di Kean oppure attenderà qualche giorno prima di capire le sue reali condizioni. Le opzioni per Ringhio non sono tantissime. Ci sarebbe Piccoli, sostituto di Kean proprio alla Fiorentina, ma anche Lucca senza dimenticare Cambiaghi. Ma prima di prendere una decisione definitiva il CT dell'Italia vuole pensarci bene pere capire se ci siano o meno possibilità di recuperare in qualche modo Kean.

