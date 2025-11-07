Italia, i 27 convocati di Gattuso per Moldova e Norvegia: prima chiamata per Caprile, tornano Buongiorno e Scamacca

L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara alle sfide decisive contro Moldova e Norvegia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Prima convocazione per Elia Caprile. Tornano in azzurro Buongiorno, Ricci e Scamacca.

La Nazionale Italiana si appresta a vivere gli ultimi due appuntamenti del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Giovedì 13 novembre gli uomini di Gennaro Gattuso saranno impegnati a Chisinau contro la Moldova, mentre domenica 16 chiuderanno il proprio cammino nel Gruppo I affrontando la Norvegia a San Siro.

Dopo la sconfitta d’esordio di giugno a Oslo, l’Italia ha ritrovato continuità e fiducia collezionando cinque vittorie consecutive, risultato che ha garantito con due turni d’anticipo l’accesso ai play-off. Resta accesa una flebile speranza di conquistare il primo posto del girone e la qualificazione diretta: per riuscirci, gli Azzurri dovrebbero vincere entrambe le gare e sperare in un crollo della Norvegia, oggi in testa con una differenza reti nettamente superiore (+26 contro il +10 italiano).

Prima chiamata per Caprile, tornano Buongiorno e Scamacca

Per il raduno di Coverciano, in programma da lunedì 10 novembre, Gattuso ha convocato 27 giocatori. La grande novità è la prima chiamata in Nazionale maggiore per Elia Caprile, portiere del Cagliari classe 2001, protagonista di una stagione in crescita. Tornano anche Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente da marzo e da giugno, mentre Gianluca Scamacca è di nuovo a disposizione dopo il forfait dello scorso raduno per problemi fisici.

Tra le note disciplinari, Nicolò Barella dovrà saltare la trasferta in Moldova a causa della squalifica rimediata contro Israele mentre Cambiaso, Frattesi e Tonali restano diffidati.

Con un gruppo in buona forma e diversi giovani pronti a mettersi in mostra, la Nazionale di Gattuso affronta queste ultime due partite con fiducia e con l’obiettivo di chiudere al meglio il girone, mantenendo vivo fino all’ultimo il sogno di volare ai Mondiali senza passare dai play-off.

Italia, elenco dei convocati di Gattuso

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).