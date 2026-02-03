Kanté si rifiuta di allenarsi con l’Al-Ittihad per andare al Fenerbahce: scoppia un altro caso

Kanté ha forzato la mano per andare al Fenerbahce dopo il primo tentativo andato male: cosa è successo con l’Al-Ittihad e perché si è messo fuori squadra.

Dopo il caso di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita scoppia anche quello di Kané che si è rifiutato di allenarsi con l'Al-Ittihad in segno di protesta per il mancato trasferimento al Fenerbahce, con il quale aveva già svolto le visite mediche e troato l'accordo economico: la cessione è saltata per un errore burocratico della squadra turca e il centrocampista ha fatto di tutto per forzare la mano e cambiare squadra, dato che il mercato in Turchia resterà aperto fino al prossimo 6 febbraio.

L'operazione dovrebbe essere praticamente fatta, soprattutto perché i rapporti con il club saudita sono completamente rotti e non c'era altra soluzione. Ha deciso di escludersi dalla squadra di sua spontanea volontà non partecipando agli allenamenti, come accaduto a Cristiano Ronaldo e a Benzema negli ultimi giorni: se il francese si è unito all'Al Hilal di Simone Inzaghi, CR7 ha lasciato il Paese per continuare la sua contestazione nei confronti dell'Al Nassr.

Cosa è accaduto tra Kante e l'Al-Ittihad

In un comunicato ufficiale il Fenerbahce ha spiegato perché è saltato l'arrivo di Kanté nell'operazione con l'Al-Ittihad che avrebbe dovuto accogliere a sua volta En-Nesyri nelle ultime ore del mercato saudita: il trasferimento è stato annullato per colpa di un errore nell'inserimento delle informazioni nel TMS (il software utilizzato per i trasferimenti) che non avrebbe permesso di formalizzare l'operazione. Una questione di dettagli che ha fatto innervosire il centrocampista che il giorno dopo ha protestato.

L'ex Chelsea ha deciso di non allenarsi con la squadra, facendo scoppiare il terzo caso in pochi giorni nella Saudi Pro League. Si è unito a Cristiano Ronaldo e Benzema che hanno fatto lo stesso per motivi differenti, una vera sommossa dei grandi giocatori europei che stanno creando più di un problema. Kanté è praticamente fuori squadra e il trasferimento al Fenerbahce sarebbe praticamente concluso, con tutti i documenti finalmente in ordine e nessun errore burocratico.