Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: la protesta nasce a ‘causa’ di Benzema

Cristiano Ronaldo ha rifiutato di giocare la prossima partita di campionato con l’Al Nassr. L’attaccante portoghese è in protesta con il fondo PIF, che garantirebbe più fondi alla squadra rivale, l’Al Hilal, guidata da Simone Inzaghi.

Cristiano Ronaldo si rifiuta di giocare. Il calciatore che tra pochi giorni compirà 41 anni non è stato incluso nell'elenco dei convocati per la prossima partita dell‘Al Nassr. Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese ‘A Bola', generalmente informato sulle vicende di CR7, la decisione è figlia di una protesta, contro il fondo Pif, che gestisce il club e che darebbe maggiori fondi sul mercato all'Al Hilal, la principale rivale nonché la squadra che attualmente è al comando della Saudi League.

Ronaldo non giocherà oggi con l'Al Nassr

La notizia è arrivata nella tarda serata. ‘A Bola' e contemporaneamente l'esperto di mercato Fabrizio Romano che ha annunciato la non convocazione del cinque volte Pallone d'Oro, specificando che non erano motivi fisici né legati alla gestione del turnover. E allora perché privarsi di Ronaldo, considerata la lotta a distanza per il titolo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi? La risposta pare essere una protesta. O meglio un gran rifiuto. Non come quello decantato da Dante nella Divina Commedia per viltà, ma nasce per contestare la gestione economica del club per cui gioca, che non sarebbe il preferito di PIF – il Fondo pubblico di investimento dell'Arabia Saudita che gestisce diverse società di calcio.

Il fondo PIF gestisce Al Nassr e Al Hilal, che vuole Benzema

Ronaldo, secondo ‘A Bola', sarebbe scontento del modo in cui PIF gestisce economicamente l'Al Nassr, soprattutto confrontandolo con l'Al Hilal, gestito dallo stesso fondo. I punti di differenza in classifica sono appena tre, dunque campionato apertissimo. Ma mentre l'Al Nassr ha acquistato in questa sessione di mercato Haydeer Abudelkareem, centrocampista iracheno di 21 anni, l'Al Hilal di Inzaghi pare o forse pareva a un passo dalla chiusura della trattativa per Karim Benzema, super bomber francese, nonché vecchio partner offensivo di Ronaldo ai tempi del Real Madrid. Sulla carta, e non solo, una bella differenza. Ronaldo protesta e il trasferimento di Benzema che pareva in chiusura ora è stoppato.