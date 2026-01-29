Benzema umiliato dall’Al-Ittihad, gli propongono uno stipendio senza senso: ora si rifiuta di giocare

Karim Benzema potrebbe chiudere presto la sua esperienza in Arabia all'Al-Ittihad iniziata nel 2022. Arrivato come vincitore del Pallone d'Oro tra fuochi d'artificio e uno stadio strapieno per accoglierlo, l'ex centravanti del Real Madrid ora potrebbe realmente pensare di tornare in Europa. La causa di tutto sarebbe da attribuire a un'inspiegabile proposta di rinnovo contrattuale proposta dalla stesso club saudita. A rivelare quanto accaduto è stata l'Equipe che ha riferito come il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, fosse in attesa di una chiamata per rinnovare.

Telefonata e convocazione arrivata nella giornata di ieri ma che avrebbe letteralmente spiazzato il giocatore e il suo entourage. Il quotidiano francese rivela come la chiamata di Michael Emenalo, direttore sportivo della SPL, sia arrivata a soli cinque giorni dalla chiusura del mercato. Praticamente sul filo del rasoio. L'attaccante 38enne non poteva crederci quando gli è stata messa sul tavolo una proposta a dir poco irrispettosa per un giocatore come lui.

Benzema osannato dal pubblico.

L'entourage di Benzema avrebbe infatti descritto come tale la proposta della squadra saudita in quanto avrebbe proposto un contratto che equivale a "giocare gratis", lasciando immutati solo i suoi diritti d'immagine. Come rivelato da Foot Mercato, Benzema si è dunque escluso da solo dalla sua squadra iniziando a ponderare eventualmente a un addio e dunque a un ritorno in Europa. Una reazione che di conseguenza ha spiazzato l'Al-Ittihad, la cui dirigenza è impotente di fronte alle decisioni della Liga, datore di lavoro del giocatore. Si tratta di un duro colpo per la squadra di Sergio Conceição, che perde il suo capitano, principale artefice della doppietta campionato-coppa della scorsa stagione.

Il giocatore si è sentito offeso da quanto proposto, si aspettava maggiore rispetto per il suo passato ma anche per ciò che ha fatto e sta facendo all'Al-Ittihad da quando è arrivato dando slancio alla squadra anche grazie ai suoi colpi, i gol e alla sua esperienza. "Faccio parte del progetto, sono nel posto giusto", aveva dichiarato Benzema in un'intervista a L'Équipe un mese e mezzo fa, dimostrando la sua volontà di prolungare il suo contratto in Arabia Saudita e di impegnarsi a lungo termine. Ma invece tutto è cambiato in pochi secondi.