Kane non si scompone e stupisce tutti: il brutto gesto diventa un’esultanza iconica Dopo il gol segnato al Brighton, Harry Kane ha stupito tutti rendendosi protagonista di un’esultanza diventata già iconica. Tutto è nato da una bottiglietta arrivata in campo.

A cura di Marco Beltrami

Il Tottenham si è consolato subito dopo la sconfitta contro il Manchester United. Nel recupero infrasettimanale della 16a giornata contro il Brighton, la squadra di Antonio Conte si è imposta 2-0 e ora ha solo tre lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dall’Arsenal (che ha due match da recuperare). Tra i protagonisti del successo il bomber Harry Kane, che dopo il vantaggio di Romero, ha chiuso il discorso segnando il raddoppio sull'assist dello juventino Bentancur.

Nella ripresa dunque il terminale offensivo del Tottenham e della nazionale inglese ha rimediato ad un grave errore concesso in precedenza, quando con la porta spalancata aveva calciato fuori. 12° gol in campionato e 7a rete nelle ultime sei partite per il centravanti che ha un ottimo feeling con Antonio Conte. Quest'ultimo dopo il fischio finale ha elogiato quello che è uno dei suoi giocatori più rappresentativi: "Merita di vincere qualcosa e sono felice per lui perché in ogni partita ha molte occasioni per segnare. Avere un attaccante così ci rende più forti. Il suo stato d'animo ora è positivo, perché sa che ha più occasioni".

E a proposito di stati d'animo, una conferma dell'atteggiamento improntato all'ottimismo di Harry Kane è arrivato dopo il gol in occasione dell'esultanza. La punta subito dopo la rete ha iniziato a festeggiare nei pressi del settore ospiti dello stadio del Brighton. Fortunatamente per lui, Kane ha guardato in alto e si è reso conto dell'arrivo di una bottiglietta semi-piena di Coca Cola, lanciatagli probabilmente dagli spalti laterali e da un sostenitore di casa.

A quel punto Kane non ha perso il sorriso e non ci ha pensato su due volte. Con una sforbiciata volante ha provato a calciare la bottiglia, che si è aperta nel frattempo in aria. Gesto tecnico comunque da applausi per Kane che fortunatamente dunque non è stato colpito e ha cercato di trasformare il pessimo gesto del tifoso, reagendo in maniera simpatica. Una situazione che è diventata poi la fotografia della sua partita.