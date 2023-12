Kamada scatta, Zaccagni lo ignora e getta via il pallone dall’altra parte: “Muti, muti” Sui social ha ampia diffusione un video in cui si vede Mattia Zaccagni ignorare lo smarcato Kamada durante Empoli-Lazio e gettare via il pallone dall’altra parte, zittendo poi i compagni: l’esterno romagnolo si becca qualche critica dai tifosi biancocelesti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La Lazio passerà un buon Natale dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sul campo dell'Empoli nell'anticipo di venerdì: tre punti preziosi per la squadra di Sarri che risale la china e si porta momentaneamente al nono posto in classifica, a un punto dalla Roma che sarà impegnata stasera contro il Napoli. La classifica è ancora deficitaria, con la quarta posizione della Fiorentina che dista 6 punti, ma contava ripartire dopo la sconfitta interna con l'Inter che aveva fatto seguito al pari di Verona. Al Castellani hanno deciso i gol di Guendouzi e Zaccagni, e proprio quest'ultimo è diventato poi protagonista di un video che ha avuto ampia diffusione sui social, un filmato in cui lo si vede non passare il pallone a Kamada smarcatissimo e poi zittire i compagni.

L'azione si svolge nel primo tempo, con la Lazio in vantaggio per 1-0 in virtù della rete messa a segno da Guendouzi al 9′. Kamada entra in campo al 25′ al posto dell'infortunato Luis Alberto: le immagini mostrano il 27enne giapponese recuperare palla sulla propria trequarti, dare la palla a Zaccagni e scattare in profondità dettando il passaggio di ritorno al compagno. L'esterno romagnolo tuttavia lo ignora e prova invece un lancio dalla parte opposta, gettando via il pallone che non può essere raggiunto da Castellanos.

Kamada a quel punto si sbraccia lamentandosi ed evidentemente lo deve aver fatto anche qualcun altro in campo, visto che nel prosieguo del video si vede Zaccagni girarsi e pronunciare – come si evince dal labiale – un paio di volte "muti, muti" all'indirizzo di chi ne contestava la scelta fatta in quell'azione di contropiede che sembrava poter essere molto pericolosa. Una scena che ha attirato al calciatore qualche critica da parte dei tifosi biancocelesti sui social, sia per la sua attitudine specifica verso Kamada che per l'atteggiamento in generale.

Zaccagni peraltro ieri è stato tra i migliori in campo e si conferma un punto fermo della Lazio di Sarri: quello di Empoli è il suo terzo gol stagionale, con anche un assist all'attivo, in 20 presenze complessive.