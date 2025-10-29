Juventus-Udinese, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Juventus-Udinese si gioca oggi alle 18:30 allo JStadium, nel pieno del turno infrasettimanale di Serie A valido per la 9a giornata. Diretta TV e in streaming affidata a DAZN in esclusiva.

La Juventus riparte dal proprio stadio, ma con un nuovo allenatore in panchina: Tudor non è più l'allenatore bianconero dal tardo mattino di lunedì 27 ottobre e al suo posto al momento si è seduto Massimo Brambilla chiamato in tutta fretta dalla Next Gen. Una scelta interna che è stata obbligata dalla concomitanza delle gare serrate in calendario. Fatale è stata la sconfitta di Roma, all'Olimpico contro la Lazio di Sarri e lo scivolone in classifica. Ma anche un avvio confuso nella gestione della rosa. Di fronte ci sarà un'Udinese che sarà tutt'altro che ostacolo semplice d superare: i friulani stanno trovando robustezza. Da tre partite sono imbattuti e l'ultima è stata vinta contro il Lecce, riuscendo ad agganciare in classifica a quota 12 proprio la Juventus.

Partita: Juventus-Udinese

Dove: JStadium (Torino)

Quando: mercoledì 29 ottobre 2025

Orario: 18:30

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 9a giornata di campionato

Juventus-Udinese, dove vederla in TV: la diretta della partita

Juventus-Udinese si può guardare solamente a pagamento e per abbonati di DAZN che trasmette la partita in esclusiva sulle Smart TV collegate a internet via cavo o wireless. Gli utenti Sky che hanno abbonamento con Sky Q e hanno aderito al pacchetto DAZN possono seguire, sempre a pagamento , il match.

Medesimo discorso per lo streaming, con Juventus-Udinese che si può vedere esclusivamente a pagamento sempre e solo per gli abbonati DAZN (sulla piattaforma da pc o sull'app dai devices) e per gli utenti Sky che hanno attivato l'opzione DAZN (su SkyGo).

Juventus-Udinese, le probabili formazioni della partita

Con il cambio in panchina da Tudor a Brambilla dovrebbe cambiare poco o nulla nell'assetto di base della Juventus, si riparte con Vlahovic possibile unica punta e il 3-4-2-1. Runjaic può contare su una rosa al completo e in attacco si va verso la conferma di Zaniolo insieme a Davis con Atta, grande protagonista nell'ultima partita con ben due assist all'attivo, alle loro spalle.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Brambilla

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic